Татьяна Навка: «Не думаю, что Исинбаева будет работать против России. Нужно гордиться ею, любить и ценить»

Татьяна Навка считает, что Елена Исинбаева не будет работать против России.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. Летом она сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Спортсменка при этом подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил в интервью: «Не знаком с какими-то фактами, что Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно».

«Я его (Пескова) абсолютно поддерживаю. Человек жил там [в Испании] задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше – не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины.

Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России.

Да, Исинбаева могла иметь в виду, что она не надевала форму и не защищала Родину военными способами, только на спортивных фронтах.

Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка.

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