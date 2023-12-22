Татьяна Навка: «Не думаю, что Исинбаева будет работать против России. Нужно гордиться ею, любить и ценить»

Теги Татьяна Навка Елена Исинбаева МОК Дмитрий Песков Политика Фигурное катание

Татьяна Навка считает, что Елена Исинбаева не будет работать против России.

Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом. Летом она сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Спортсменка при этом подчеркнула, что ее звание майора «носит номинальный характер».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позже заявил в интервью: «Не знаком с какими-то фактами, что Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно».

«Я его (Пескова) абсолютно поддерживаю. Человек жил там [в Испании] задолго до всех этих историй, у нее там семья. Ей там жить дальше – не знаю, как сложится жизнь, может, вернется в Россию, если тому будут причины.

Плюс ее включили в МОК. Это радость и счастье, что в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию. Я не так близко знаю Лену, но мы пересекались и общались. Не думаю, что она будет работать против России.

Да, Исинбаева могла иметь в виду, что она не надевала форму и не защищала Родину военными способами, только на спортивных фронтах.

Поэтому нужно гордиться ею, любить и ценить. Не отталкивать тех, кого не нужно отталкивать», – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка. 

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28 комментариев
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Как же это Исинбаева форму не надевала.Есть фотографии с Шойгу,где она в форме.Это же не бал маскарад был под новогодней елкой.Почему мы должны гордиться врунами и трусами.Нет уж,отшили номинального майора,так отшили.В России ей делать нечего,пусть под пальмами загорает.
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Заработала здесь, свалила туда. А все граждане живущие здесь должны ее поддерживать? Ах, она не предавала, она просто поехала пожить в более солнечную страну? Так что ли? Зачем ей поддержка? Что у нее так упало, что нуждается в поддержке? Самооценка что ли? Она больше не русская, она испанская.
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а зарплату она получала или только звание?
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сперва "песко-навки" наштамповали законов об ответственности военнослужащих ВС РФ за дезертирство и измену, грозят людям огромными сроками и штрафами. а сами вовсю отмазывают своих "номинальных майоров", которыми нужно еще и "гордиться". по-моему эта американская гражданка наговорила здесь на кучу статей УК РФ. впрочем, как говорит ее муж, этот вопрос надо адресовать в МО РФ, военному прокурору
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+13
Ответ Gelios77
Заработала здесь, свалила туда. А все граждане живущие здесь должны ее поддерживать? Ах, она не предавала, она просто поехала пожить в более солнечную страну? Так что ли? Зачем ей поддержка? Что у нее так упало, что нуждается в поддержке? Самооценка что ли? Она больше не русская, она испанская.
Заработала здесь, свалила туда
______________
Не в этом дело.
А в том, что она содействовала принятию законов, по которым сама жить не захотела.
Так же, как и беглая актриса.
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Ответ cacaokokoko999@gmail.com
а зарплату она получала или только звание?
я не удивлюсь, если она и сейчас продолжает выплаты за звание получать.
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Навка себе соломку стелит?
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Мы ее так сильно любим, как собака пятую лапу!
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Ключевое слово здесь "НЕ ДУМАЮ"! Навка, а пора бы уже голову включать. Как можно гордится дезертиром, который в трудную минуту для страны свалил и всячески подчёркивает, что не имеет отношение к армии!? Позорники!
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Ответ seppblatter@mail.ru
Заработал там, уехал сюда-это преступление какое-то?)) типа, заработал на Севере-отдыхай на берегу северно-ледовитого океана, а не в Сочи?)) люмпенское мышление))
Люмпенское мышление - это украл, выпил в тюрьму. Это нам и демонстрирует мадам Исинбаева. Быстренько здесь нахапала, теперь кутит там. И делает вид ,что с Россией ее ничего не связывает. Стыдненько ей. Чилить, вот поведение люмпена.
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Уверен, что люди сами разберутся любить им Исинбаеву или нет. Здесь советы Песковой на хрен не сдались.
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" в МОК есть человек, который будет представлять наши интересы и защищать Россию." --- Дикая чушь. Исинбаева избрана в комиссию спортсменов МОК не от России, естественно, НЕ МОЖЕТ и не будет защищать интересы России.
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Навку понять можно. Она под Песковым.
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Звание номинальное, льготы и выплаты реальные :)
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"Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше"
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Ответ Gelios77
Заработала здесь, свалила туда. А все граждане живущие здесь должны ее поддерживать? Ах, она не предавала, она просто поехала пожить в более солнечную страну? Так что ли? Зачем ей поддержка? Что у нее так упало, что нуждается в поддержке? Самооценка что ли? Она больше не русская, она испанская.
Интересно, а кто оплачивает её работу в МОК?
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Танька, нам то не гони
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таня, ты еще скажи что исинбаева наш в тылу врага засланный казачок
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а тебя не нужно
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Напомнило: Уважай Месси, люби Месси!
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Любить её всяко разно, эт можно
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Давайте лучше отталкивать артистов и журналистов.
А спортсменов пожалеем.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Так)) интересно. Ты же сам написал-заработала. Теперь уже нахапала. Это как она нахапала? В хранилище Банка России, да еще и быстренько? Люмпенны завидуют, что люди могут жить в нормальных условиях, а не вот в этой родине)) не завидуй
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Ответ seppblatter@mail.ru
Ты заработал тут (или нахапал), а телефон, с которого это пишешь, купил оттуда. И делаешь вид, что с Россией. Ты кто получаешься?
Ты, надеюсь, ходишь в лаптях, а на спортсе сидишь с бересты? Иначе непонятна твоя логика )
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