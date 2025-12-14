Леонова о чемпионате России: «У мужчин вижу в тройке Кондратюка, Гуменника и Семененко. Хотелось бы, чтобы Марк здорово выступил»

Алена Леонова: вижу в тройке чемпионата России Кондратюка, Гуменника и Семененко.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова поделилась прогнозом на выступления одиночников на чемпионате России по фигурному катанию.

«У мужчин я вижу в тройке Марка Кондратюка , Петра Гуменника и Евгения Семененко . В целом это отчасти и мои «хотелки». По Кондратюку – я бы очень хотела, чтобы он здорово выступил.

Понятное дело, что в конкуренции с Гуменником при чистых прокатах, при прочих равных он, скорее всего, проиграет, потому что у Петра посложнее программа, но в целом мне бы хотелось, чтобы Марк забрался на пьедестал.

Семененко в этом сезоне также достаточно неплохо оценивают, при чистом прокате он сможет побороться за тройку. Что касается Влада Дикиджи , для меня он пока не вселяет такой уверенности, как другие наши одиночники», – сказала Леонова.

Чемпионат России пройдет в Санкт-Петербурге 17-21 декабря.