  • Алена Леонова: «Думаю, к чемпионату России Петросян подойдет в практически лучшей своей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде»
Алена Леонова: «Думаю, к чемпионату России Петросян подойдет в практически лучшей своей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде»

Алена Леонова: Петросян подойдет к чемпионату России в хорошей форме.

Серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова надеется, что фигуристка Аделия Петросян подойдет к чемпионату России в полной готовности.

«Думаю, что к чемпионату России Петросян подойдет в своей практически лучшей форме. В лучшей она должна быть к Олимпиаде, но надеюсь, что к ЧР она подойдет тоже в полной готовности и уверенности в себе. Я подразумеваю этими словами сложную программу с несколькими четверными прыжками, уверенно сделанными.

Что касается Алисы Двоеглазовой, также надеюсь, что опыт всех соревнований должен привести ее к медали чемпионата России, должен ей помочь Если где-то что-то не сложилось, я думаю, что на чемпионате страны должно сложиться все. Вообще, по-честному, в начале сезона я вообще считала ее фаворитом, претендентом на первое место.

Что касается Ани Фроловой – мне просто нравится ее катание, как ее оценивают и как она всегда стабильно выступает. Это мой прогноз, мое мнение. Как бы я, наверное, хотела видеть пьедестал.

Что касается Дины Хуснутдиновой, думаю, стоит подождать следующего сезона. Даша Садкова пока не вселяет такой уверенности, как ее соперницы», – сказала Леонова. 

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 17 по 21 декабря. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
