Алена Косторная: «Хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. Также собираемся заявиться на «Русский вызов»

Фигуристы Косторная и Куница рассказали, когда вернутся к соревнованиям.

Алена Косторная и Георгий Куница , выступающие в парном катании, рассказали, когда вернутся к соревнованиям.

В конце сентября у пары родился сын Дмитрий.

«Да, мы действительно собираемся выходить на соревнования уже в этом сезоне. Сейчас мы катаемся в шоу, собираем все необходимые элементы. В принципе, для произвольной программы уже почти все готово. Есть у меня небольшие проблемы с зубцовыми прыжками, но это только потому, что я немного на них подзабила, так как мы занимались необходимыми парными элементами. Но ничего, прыгну. Как всегда, за пару дней до стартов.

Сейчас во время шоу мы будем собирать все в кучу. Делать связки элементов. После новогодних шоу очень хотелось бы в отпуск, а после – почему нет? Мы хотели бы попробовать выступить на соревнованиях в марте-апреле. В Сочи, Перми и так далее. Хочется, чтобы Гоша уже получил (звание) мастера спорта. Это непринципиальный момент, он в любом случае его получит. Но хотелось бы. Так что мы готовимся. Получится – отлично, не получится – ничего страшного. Но я надеюсь, что получится», – сказала Косторная.

Также фигуристка сообщила , что они с Куницей планируют подать заявку на участие в турнире «Русский вызов».

«Мы собираемся заявиться. Уже общались по поводу нашей заявки, нам рассказали, какие темы могут быть. Прикинули, что можем сделать из этого, и нам сказали: «Давайте». Надеюсь только, что даты не пересекутся с нашим отдыхом!» – добавила Косторная.