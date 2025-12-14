Татьяна Тарасова: «Косторная и Куница – молодые, способные люди. Молодцы, что хотят вернуться»

Тарасова: Косторная и Куница – способные люди. Молодцы, что хотят вернуться.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о желании Алены Косторной и Георгия Куницы вернуться в спорт.

«Только они могут сказать, получится ли у них или нет. Молодцы, что хотят [вернуться на соревнования] после рождения ребенка. Они молодые, способные люди.

Рождение ребенка — это не повод, чтобы закончить кататься. Хотят снова [работать] на следующее четырехлетие. Это их жизнь, они ей распоряжаются.

А как они смогут — будем видеть. Если смогут, будем радоваться, — сказала Тарасова.