Дмитрий Песков: «Не знаком с какими-то фактами, что Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно»
Песков заявил, что не знает о фактах «предательства Родины» Еленой Исинбаевой.
Ранее об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она также посоветовала Исинбаевой «закрыть рот и жить в своей Испании».
«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).
Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Спортсменка при этом подчеркнула, что ее звание майора «чисто номинальное».
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А многие уже реально поверили, что она чуть ли не в оппозицию ушла, а по факту просто хочет сохранить место в МОК и испанский вид на жительство.
Песков по сути руководитель одного из множества отделов Администрации Президента. Просто он публичный в отличие от остальных отделов
Это страны НАТО.
По телевизору зомбированным рассказывают как РФ борется с этой Натой)))
Интересно, эти самые зомбированные понимают что происходит?
Капитан Песков напишет нам письмо.
не думай о секундах свысока