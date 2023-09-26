Дмитрий Песков: «Не знаком с какими-то фактами, что Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно»

Песков заявил, что не знает о фактах «предательства Родины» Еленой Исинбаевой.

Ранее об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она также посоветовала «закрыть рот и жить в своей Испании».

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК).

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Спортсменка при этом подчеркнула, что ее звание майора «чисто номинальное».

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