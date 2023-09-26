Дмитрий Песков: «Не знаком с какими-то фактами, что Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно»

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Елена Вяльбе Дмитрий Песков Политика Легкая атлетика

Песков заявил, что не знает о фактах «предательства Родины» Еленой Исинбаевой.

Ранее об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она также посоветовала Исинбаевой «закрыть рот и жить в своей Испании». 

«Я здесь бы не стал комментировать, потому что не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева предавала Родину. Мне о них не известно», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.  

Летом этого года двукратная олимпийская чемпионка сообщила, что с сентября продолжит работу в Международном олимпийском комитете (МОК). 

Комиссия по этике МОК решила, что Исинбаева не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия. Спортсменка при этом подчеркнула, что ее звание майора «чисто номинальное».

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26 комментариев

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maks44
Завтра стадион в Дагестане обратно переименуют.
+17
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fbd
Ответ Domian
У Пескова, второго лица в РФ, дети граждане Англии и Франции. Это страны НАТО. По телевизору зомбированным рассказывают как РФ борется с этой Натой))) Интересно, эти самые зомбированные понимают что происходит?
Ну по поводу второго лица ты загнул, конечно. По формальной иерархии его вообще нигде нет, а по понятийной он где-то в самом конце, просто близок к телу.
+14
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Mbest77
Ответ Дави На кнопы
Дима, который час?
Я здесь не стал бы комментировать, так как мне не известны данные по часовому поясу относительно которого задан данный вопрос. В любом случае, отсчет часовых поясов от «Гринвича», который находится на территории страны НАТО, это глобальный заговор Запада.
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Дави На кнопы
Дима, который час?
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mf_amber
Ответ Domian
У Пескова, второго лица в РФ, дети граждане Англии и Франции. Это страны НАТО. По телевизору зомбированным рассказывают как РФ борется с этой Натой))) Интересно, эти самые зомбированные понимают что происходит?
Серьезно? Песков второй человек в РФ? Вы что, серьезно так считаете?
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ничего необычного
Ответ Domian
У Пескова, второго лица в РФ, дети граждане Англии и Франции. Это страны НАТО. По телевизору зомбированным рассказывают как РФ борется с этой Натой))) Интересно, эти самые зомбированные понимают что происходит?
второе лицо?! ..... 🤦‍♀️
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Боевой Бурят Путина
Совершенно очевидно, что вся эта шумиха больше всего нужна самой Исинбаевой, чтобы продемонстрировать отсутствие связей с режимом. Ее отмазывают усердно, на государственном уровне. Подруга Кабаевой как-никак.
А многие уже реально поверили, что она чуть ли не в оппозицию ушла, а по факту просто хочет сохранить место в МОК и испанский вид на жительство.
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Pb-SE
Ответ Ебздрогыч
Вообще Песков мастерски игнорирует резонансные вопросы. На просьбу прокомментировать видео с сыном Кадырова он первый раз ответил честно: не хочу, говорит, комментировать
Как-то не тянет Исинбаева на резонансные новости. Ну уехала и уехала. Ну вступила в Путинтим и вступила. Ну вышла из него и вышла. Главное, чтобы смайлик в конце не забыла поставить.
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Николай Криницкий
Песков, я не в курсе,что наш спорт забанили, Таня Навка мне говорит, что все норм, главное, чтобы побольше грантов , на шоу и её эго.
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Ебздрогыч
Вообще Песков мастерски игнорирует резонансные вопросы. На просьбу прокомментировать видео с сыном Кадырова он первый раз ответил честно: не хочу, говорит, комментировать
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Sla Slo
Ответ fbd
Ну по поводу второго лица ты загнул, конечно. По формальной иерархии его вообще нигде нет, а по понятийной он где-то в самом конце, просто близок к телу.
Близок к телу и то, Навки
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Мистер Уайт
Классический Песков: не знаком, не знаю, не слышал, не известно. По ходу, новости узнаёт от Навки, а она ему не всё рассказывает.
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Mbest77
Ответ Domian
У Пескова, второго лица в РФ, дети граждане Англии и Франции. Это страны НАТО. По телевизору зомбированным рассказывают как РФ борется с этой Натой))) Интересно, эти самые зомбированные понимают что происходит?
Ну второе лицо это все таки премьер-министр.
Песков по сути руководитель одного из множества отделов Администрации Президента. Просто он публичный в отличие от остальных отделов
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i-volk
Ответ ничего необычного
второе лицо?! ..... 🤦‍♀️
Первое же)
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Domian
У Пескова, второго лица в РФ, дети граждане Англии и Франции.
Это страны НАТО.
По телевизору зомбированным рассказывают как РФ борется с этой Натой)))
Интересно, эти самые зомбированные понимают что происходит?
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Ronaldo187
Ответ Ебздрогыч
Вообще Песков мастерски игнорирует резонансные вопросы. На просьбу прокомментировать видео с сыном Кадырова он первый раз ответил честно: не хочу, говорит, комментировать
Перечень вопросов предварительно согласовывается. Как правило, отсутствие комментариев - тоже свидетельство определенной позиции по вопросу. Вопрос не прошедший модерацию задан не будет.
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Ярик01
Кто из нас ровесники, кто герой, кто чмо,
Капитан Песков напишет нам письмо.
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Sla Slo
Ответ SoCool
Общая методичка ещё не пришла)
Зато тебе методички шлют постоянно
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U
Обычно люди занимают должности потому, что обладают некими знаниями. У этого показатель квалификации то, что он не знает вообще ничего ни о чем.
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dimitrii63
какие могут быть факты, с такими то часами
не думай о секундах свысока
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Гекдениз Кардениз
Стандартные отмазы мы не знаем мы не слышали она утонула он не то выпил
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Pb-SE
Совсем не следит за лёгкой атлетикой, а зря.
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SoCool
Общая методичка ещё не пришла)
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