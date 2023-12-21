Татьяна Навка: «К моим родственникам на Украине приходили службы, проводили допросы, пугали»

Теги Татьяна Навка Дмитрий Песков Политика Фигурное катание

Татьяна Навка заявила, что украинские спецслужбы запугивали ее родственников.

«Я родом из Украины, там огромное количество родственников. К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью.

Было такое: «Скажи своему супругу (Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России – Sports.ru), чтобы он прекратил». Что касается друзей, то в первые месяцы это был кошмар с их стороны. Я их понимаю. Тем более та волна СМИ со всей информацией, которую им преподносили. Кто-то прямо не разговаривал долгое время», – сказала олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в рамках шоу «На два слова».

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4 комментария
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Главное, что в России никто ни к кому не приходит.
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Ответ Katerina Sunny
Главное, что в России никто ни к кому не приходит.
и за посты и лайки в интернете никого не гнобят.
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+10
К ним даже приходили все эти службы, задавали всевозможные вопросы, проводили допросы, пугали как-то. Провоцировали их дать какие-то интервью. Было такое: «Скажи своему супругу (Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России – Sports.ru), чтобы он прекратил».

Так, с этого места поподробней. Выходит, что у Дмитрия есть вторая жена, родственница Татьяны ?
Занятные дела.
+8
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