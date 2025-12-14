Мама Костылевой: «Лена больше не примет участия в шоу Плющенко. Я не разрешаю ей это делать»
Мама фигуристки Костылевой: Лена больше не выступит в шоу Плющенко.
Ирина Костылева, мать фигуристки Елены Костылевой, сообщила, что не разрешает дочери участвовать в шоу Евгения Плющенко.
Накануне 14-летняя Костылева выступила в шоу Плющенко «Спящая красавица» в Минске. Сообщалось, что после этого тренер прекратит сотрудничество с фигуристкой.
«Нет. Лена больше не примет участия в их шоу. Я не разрешаю ей этого делать», – цитирует Ирину Костылеву «Чемпионат.com» со ссылкой на ее телеграм-канал.
