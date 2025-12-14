Алена Леонова: «Бойкова и Козловский выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо»

Леонова: Бойкова и Козловский в этом сезоне выступают нестабильно.

Серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова поделилась ожиданиями от соревнований спортивных пар на чемпионате России-2026.

«В парном катании вижу в призах Таисию Щербинину и Артема Петрова , Александру Бойкову с Дмитрием Козловским и Александра Галлямова с Анастасией Мишиной. При этом порядок не означает итоговое место и результат.

Что касается Щербининой и Петрова – просто очень нравятся, бойкие, классные ребята, резко ворвались во взрослое катание и готовы составить конкуренцию в том числе и Бойковой с Козловским.

Александра с Дмитрием в этом сезоне выступают нестабильно, где-то неуверенно, где-то очень даже хорошо. Хочется, чтобы у них все получилось. Мишина с Галлямовым тоже должны уже вернуться на свой уровень и показать хорошие прокаты», – сказала Леонова.

Чемпионат России пройдет 18-21 декабря в Санкт-Петербурге.