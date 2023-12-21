Бестемьянова о короткой программе мужчин на чемпионате России: «Это был какой-то камнепад! Очень много ошибок: глупых, непонятных»

Бестемьянова сравнила короткую программу мужчин на чемпионате России с камнепадом.

Первое место занимает , второе – , третье – .

«Большое количество падений у мужчин? Так не должно быть! Это был какой-то камнепад! Очень было много ошибок: глупых, непонятных. Конечно, люди падали не на ровном месте, а с четверных прыжков.

Нужно отметить, что раньше от силы только три паренька вставляли в короткие программы два четверных, а сейчас огромное количество спортсменов так катаются: и в каскаде, и отдельно. Вырос общий уровень, что очень радует. Все усложнили программы – отсюда и ошибки», – сказала .

«Семененко был очень хорош, просто прекрасно откатал! Он проиграл Дикиджи только по дешевизне элементов. Разница в сольных квад-лутце и квад-сальхове очевидна. А так по всем уровням Семененко был очень хорош.

Очень жалко, что ошибся, потому что он тоже просто потрясающе катался. Ошибка на акселе – какой-то нонсенс для Пети. Я не знаю, с чем это связано. Конечно, такая борьба, конкуренция на чемпионате России!

Удивил Алиев, который очень давно не каталя чисто. Все про него даже перестали думать. Я очень болею за Романа Савосина, и мне очень жаль, что он сегодня допустил одну очень грубую ошибку на квад-сальхове. Он умеет чище, лучше.

Надеемся на произвольную. Там такой небольшой разрыв, по сути, в один четверной прыжок. Поэтому будет интересная борьба», – добавила олимпийская чемпионка в танцах на льду.

Наши фигуристы падают и падают. А чем недоволен единственный, откатавший чисто?