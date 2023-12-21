Только 5 из 17 фигуристов выступили без дедакшенов в короткой программе мужчин на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Дмитрий Алиев Евгений Семененко Владислав Дикиджи Семен Соловьев Даниил Постарнаков Фигурное катание

12 фигуристов получили дедакшены в короткой программе на чемпионате России-2024.

Без штрафов откатали программу Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Семен Соловьев и Даниил Постарнаков. 

При этом чистые прокаты были только у Дикиджи и Соловьева –  остальным судьи снижали оценки за ошибки и помарки на элементах. 

После короткой программы Дикиджи лидирует, набрав 102,70 балла (59,23 за технику). Вторым идет Семененко (101,19, 54,48 за технику), третьим – Алиев (99,20, 52,38 за технику).

Всего выступали 18 участников, но Алексей Ерохов не смог завершить прокат, так как получил травму. 

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10 комментариев
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Чисто откатался только Дикиджи, судя по протоколам.
Остальные в падениях, недокрутах и Q!
+9
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+8
не таких прокатов конечно мы ждали....но завтра есть шанс парням исправить положение.
Влад, Дима, Женя, спасибо за ваши прокаты.Петя чуток не дожал но тоже крут.
Постарнаков молодец, не стушевался.
+8
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+8
Ответ gold-for-zagitova
Чисто откатался только Дикиджи, судя по протоколам. Остальные в падениях, недокрутах и Q!
И что? Юдзуру Ханю сочинскую олимпиаду с двумя падениями выиграл.
+6
0
+6
Ответ Адриана
И почему при этом Соловьёва опустили так низко?
У него один четвёртной
+3
0
+3
И почему при этом Соловьёва опустили так низко?
+2
0
+2
Ну что ви тгавите...
0
0
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И вот это, по мнению некоторых с женской ветки, смотреть интереснее, чем женскую одиночку?
0
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Ответ Адриана
И почему при этом Соловьёва опустили так низко?
Потому что у него не чистый прокат. У него неясное ребро на лутце
+1
-1
0
Ответ Владислава Крюкова
Потому что у него не чистый прокат. У него неясное ребро на лутце
Да, я только что посмотрела протоколы, поняла.
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