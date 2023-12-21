Только 5 из 17 фигуристов выступили без дедакшенов в короткой программе мужчин на чемпионате России
12 фигуристов получили дедакшены в короткой программе на чемпионате России-2024.
Без штрафов откатали программу Владислав Дикиджи, Евгений Семененко, Дмитрий Алиев, Семен Соловьев и Даниил Постарнаков.
При этом чистые прокаты были только у Дикиджи и Соловьева – остальным судьи снижали оценки за ошибки и помарки на элементах.
После короткой программы Дикиджи лидирует, набрав 102,70 балла (59,23 за технику). Вторым идет Семененко (101,19, 54,48 за технику), третьим – Алиев (99,20, 52,38 за технику).
Всего выступали 18 участников, но Алексей Ерохов не смог завершить прокат, так как получил травму.
Остальные в падениях, недокрутах и Q!
Влад, Дима, Женя, спасибо за ваши прокаты.Петя чуток не дожал но тоже крут.
Постарнаков молодец, не стушевался.