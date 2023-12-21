Игнатов о падении с тройного акселя: «Группировку не удержал, центробежная сила раскинула, и все пошло по одному месту»

Игнатов назвал обидной и ненужной ошибку на тройном акселе в короткой программе.

После короткой программы на чемпионате России Макар Игнатов идет пятым с 89,73 баллами.

«Ошибка на акселе обидная и ненужная. Не тот элемент, на котором можно и нужно ошибаться. Группировку не удержал, центробежная сила раскинула, и все пошло по одному месту.

Почему-то стало волнительно выступать на чемпионате России, хотя это далеко не первый мой ЧР. Почему-то возник мандраж. Готов в тренировочном плане я очень хорошо, но акселя падаю» – сказал фигурист.