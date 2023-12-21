Петр Гуменник: «Перестарался сделать аксель свободным и пролетным – надо было поаккуратнее, как на тренировках. Сделал глупость»

Петр Гуменник объяснил, почему упал с тройного акселя в короткой программе на ЧР.

Фигурист получил за прокат 91,84 балла. Он занимает второе место после Дмитрия Алиева.

«Настроение пока не испортилось, нормальное, работоспособное. На первый взгляд кажется, что я перестарался сделать аксель свободным и пролетным.

Надо было поаккуратнее сделать, как на тренировках, а я во время проката не устал, к своему удивлению, и сделал такую глупость. Хотя, может быть, в другой раз получилось бы сделать на +5.

Падение получилось совсем не болезненным.



Надеюсь, что будет много еще чемпионатов России. Все особенные, но я не сравниваю его с ситуацией прошлого года (Гуменник набрал одинаковые баллы с Евгением Семененко, но уступил по дополнительным показателям – Sports.ru).

На жеребьевке было отражение моего внутреннего состояния. Из шкафа рандомно вытащил вещи», – сказал .