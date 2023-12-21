Петр Гуменник: «Перестарался сделать аксель свободным и пролетным – надо было поаккуратнее, как на тренировках. Сделал глупость»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Фигурное катание

Петр Гуменник объяснил, почему упал с тройного акселя в короткой программе на ЧР.

Фигурист получил за прокат 91,84 балла. Он занимает второе место после Дмитрия Алиева. 

«Настроение пока не испортилось, нормальное, работоспособное. На первый взгляд кажется, что я перестарался сделать аксель свободным и пролетным.

Надо было поаккуратнее сделать, как на тренировках, а я во время проката не устал, к своему удивлению, и сделал такую глупость. Хотя, может быть, в другой раз получилось бы сделать на +5. 

Падение получилось совсем не болезненным.
 
Надеюсь, что будет много еще чемпионатов России. Все особенные, но я не сравниваю его с ситуацией прошлого года (Гуменник набрал одинаковые баллы с Евгением Семененко, но уступил по дополнительным показателям – Sports.ru). 

На жеребьевке было отражение моего внутреннего состояния. Из шкафа рандомно вытащил вещи», – сказал Гуменник.

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5 комментариев
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очень идет Петру эта отвоеванная программа! без падения конечно было бы совсем супер))
+6
0
+6
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Ответ maalry
горе от ума) завтра есть шанс, это главное
Да, судя по прокатам остальных Петя ещё не сильно отлетел в таблице. 10б реально отыграть
+4
0
+4
горе от ума)
завтра есть шанс, это главное
+3
0
+3
Не, ну, в принципе, действительно пролетно получилось 🤣
+3
-1
+2
Ответ АннаФ
Да, судя по прокатам остальных Петя ещё не сильно отлетел в таблице. 10б реально отыграть
Я верю,что отыграет
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