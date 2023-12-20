Елизавета Нугуманова: «У нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание»
Елизавета Нугуманова поделилась ожиданиями от чемпионата России.
«У женщин... Надеюсь, Сонечка (Муравьева) соберет контент, который она планировала, и все получится. Буду за нее болеть, она выиграет.
Но даже не знаю — у нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание — лично для меня так, честно.
Вторая — Камила, а кто станет третьей, я даже не знаю, потому что вижу многих, но чтобы девочки выделялись своим красивым катанием — такого нет.
Стала бы я третьей, если бы тренировалась? Не могу так сказать. Если бы я тренировалась, я бы... очень старалась стать третьей.
Мужчины? Семененко — третий, Марк — второй, Дима Алиев — первый. Хотя вообще я забыла Петю Гуменника, так что пусть они делят первое место», — сказала Нугуманова.
Чемпионат России стартует 21 декабря в Челябинске.
Хотя за деньги Рудковских...
1. Петя Гуменник
2. Рома Савосин
3. Марк Кондратюк
4. Владислав Дикиджи
5. Женя Семененко
6. Дима Алиев
У дев полегче)
1,2 поделят Соня Муравьева и Аделия Петросян
3, 4 место Камила Валиева или Алина Горбачева
5. Аня Фролова
6. Садкова Даша или Вероника Яметова
Ну конечно, победить должна ученица Викторовича, кто бы сомневался. А про единственную девчонку, которая прыгнула аксель не на словах, а реально на этапе, упоминать не будем, даже в тройке😀