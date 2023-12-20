Елизавета Нугуманова: «У нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание»

Елизавета Нугуманова поделилась ожиданиями от чемпионата России.

«У женщин... Надеюсь, Сонечка ( ) соберет контент, который она планировала, и все получится. Буду за нее болеть, она выиграет.

Но даже не знаю — у нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание — лично для меня так, честно.

Вторая — Камила, а кто станет третьей, я даже не знаю, потому что вижу многих, но чтобы девочки выделялись своим красивым катанием — такого нет.

Стала бы я третьей, если бы тренировалась? Не могу так сказать. Если бы я тренировалась, я бы... очень старалась стать третьей.

Мужчины? Семененко — третий, — второй, Дима Алиев — первый. Хотя вообще я забыла Петю Гуменника, так что пусть они делят первое место», — сказала .

Чемпионат России стартует 21 декабря в Челябинске.