Елизавета Нугуманова: «У нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание женское катание Дмитрий Алиев Петр Гуменник Елизавета Нугуманова Спорт-Экспресс Камила Валиева Софья Муравьева Марк Кондратюк Фигурное катание

Елизавета Нугуманова поделилась ожиданиями от чемпионата России.

«У женщин... Надеюсь, Сонечка (Муравьева) соберет контент, который она планировала, и все получится. Буду за нее болеть, она выиграет.

Но даже не знаю — у нас не так много сейчас девочек, на которых можно обратить внимание — лично для меня так, честно.

Вторая — Камила, а кто станет третьей, я даже не знаю, потому что вижу многих, но чтобы девочки выделялись своим красивым катанием — такого нет.

Стала бы я третьей, если бы тренировалась? Не могу так сказать. Если бы я тренировалась, я бы... очень старалась стать третьей.

Мужчины? Семененко — третий, Марк — второй, Дима Алиев — первый. Хотя вообще я забыла Петю Гуменника, так что пусть они делят первое место», — сказала Нугуманова.

Чемпионат России стартует 21 декабря в Челябинске. 

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20 комментариев
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Лиза, не позорься!
Хотя за деньги Рудковских...
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Хоспд, ЯР направила переводики на карточку с смсочками? Этим пиарчиком Сонечки ей же хуже и делают, девочка давно не справляется с излишними ожиданьицами
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Да уж куда им до Нуги.
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А Петросян с ультра си должна стать десятой ?!🤦🏼‍♀️ Дайте лучше статью про жеребьевку
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Боятся Адель даже называть..
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0
+7
Как человек, который сам никогда особо не выделялся катанием, не имеет практически никаких титулов, может говорить такое🤡🤣
+8
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+7
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Глупая, оскорбительная девчонка. Она бы не вошла в десятку лучших.
+6
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+6
Мнение из параллельной реальности
+5
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+5
Будет честнее, если сказать, что болею за коллегу из шоу.
+4
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+4
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ох, любимая рубрика- хотелки)
1. Петя Гуменник
2. Рома Савосин
3. Марк Кондратюк
4. Владислав Дикиджи
5. Женя Семененко
6. Дима Алиев

У дев полегче)
1,2 поделят Соня Муравьева и Аделия Петросян
3, 4 место Камила Валиева или Алина Горбачева
5. Аня Фролова
6. Садкова Даша или Вероника Яметова
+2
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+2
Ответ АннаФ
На самом деле мы её давно не видели, непонятно в какой форме человек подходит к ЧР
Ну зато Нугуманова ее конечно видела😀
+2
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+2
Ответ Юлия Васильева
Как человек, который сам никогда особо не выделялся катанием, не имеет практически никаких титулов, может говорить такое🤡🤣
почему "практически"? Просто никаких не имеет.
+2
0
+2
В очередной раз показывает свой интеллект🤣
Ну конечно, победить должна ученица Викторовича, кто бы сомневался. А про единственную девчонку, которая прыгнула аксель не на словах, а реально на этапе, упоминать не будем, даже в тройке😀
+1
0
+1
Испанский стыд
+1
0
+1
размечталась
+1
0
+1
Ну и самомнение у Нугумановой! Третьей она якобы могла стать на этом ЧР! Нашёлся тут "эксперт" "На лабутенах"!
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Похоже, Нугуманова решила, что на этом ЧР будут выступать только Муравьёва и Валиева (о других фигуристках она ничего и не знает)! Поэтому неудивительно, что Лиза уверена, что заняла бы третье место из трёх участниц.
0
0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Николь Тян
А Петросян с ультра си должна стать десятой ?!🤦🏼‍♀️ Дайте лучше статью про жеребьевку
На самом деле мы её давно не видели, непонятно в какой форме человек подходит к ЧР
+1
-1
0
Ответ Девочка с севера
Как раз-таки она выделялась катанием.
Ну было там большую часть карьеры особо катания, с Мишиным хотя бы прыжки в детстве были, а потом швах
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