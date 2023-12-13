Гербольдт о чемпионате России: «Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку. Победит тот, кто будет более эмоционально устойчив»

Теги Катарина Гербольдт сборная России чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Марк Кондратюк Фигурное катание

Гербольдт поделилась мнением, кто из мужчин может попасть в тройку на чемпионате России.

«Марк Кондратюк будет одним из фаворитов, но ребят много было, кто показывал хороший контент. У кого-то получилось отказать чисто, у кого-то не получилось. Но, в любом случае, ребят, которые будут бороться за звание чемпиона России и попадание в тройку лучших, много.

Конечно, Петр Гуменник будет пытаться составить конкуренцию Марку, Саша Самарин... Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку. Дима Алиев тоже. Он, конечно, не стабилен, но он часто показывал, что в нужный момент умеет собираться.

И у Алексея Николаевича Мишина очень сильные ребята, они показывали хорошее катание на Гран-при. Поэтому я и говорю, что много ребят будет бороться за звание чемпиона России.

Я думаю, что турнир будет интересен в этой борьбе, а победит тот, кто будет более эмоционально устойчив», – сказала экс-фигуристка, тренер Катарина Гербольдт.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да у парней понятно, что претендентов на самом деле не так много. Гуменник, Сенеменко, Дикиджи и Савосин.
Кто ещё? Самарин с одним квадом на две программы или Кондратюк в тильте? Может быть Ветлугин? Или Макар?
+1
0
+1
"Гуменник будет пытаться составить конкуренцию Кондратюку", нo в грибах конкурировать с Маркушей шансов у него нет.
А Маркуше нужно будет составить конкуренцию главному гpибнику Мишина.
+1
0
+1
Дюжина минимум
0
0
0
Ответ Мороженко
Да у парней понятно, что претендентов на самом деле не так много. Гуменник, Сенеменко, Дикиджи и Савосин. Кто ещё? Самарин с одним квадом на две программы или Кондратюк в тильте? Может быть Ветлугин? Или Макар?
можно сделать четыре четверных и два тройных акселя в произвольной, как Рухин на Чемпионате Москвы и на пьедестал не попасть, если их грязно и с недокрутами прыгнуть . А с одним сальховым или тулупом - в призах.
0
0
0
Ответ Елена Силкина
можно сделать четыре четверных и два тройных акселя в произвольной, как Рухин на Чемпионате Москвы и на пьедестал не попасть, если их грязно и с недокрутами прыгнуть . А с одним сальховым или тулупом - в призах.
Просто при чистых или почти чистых прокатах эти парни нормально оцениваются и более менее стабильны. Да, у Кондратюка грибы, но я думаю, что вряд ли он откатает чисто, а с грязными прокатами будет сложно протащить даже с грибами
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий