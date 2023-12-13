Гербольдт о чемпионате России: «Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку. Победит тот, кто будет более эмоционально устойчив»

Гербольдт поделилась мнением, кто из мужчин может попасть в тройку на чемпионате России.

«Марк Кондратюк будет одним из фаворитов, но ребят много было, кто показывал хороший контент. У кого-то получилось отказать чисто, у кого-то не получилось. Но, в любом случае, ребят, которые будут бороться за звание чемпиона России и попадание в тройку лучших, много.

Конечно, будет пытаться составить конкуренцию , Саша Самарин... Пять-шесть фигуристов будут пытаться попасть в тройку. Дима Алиев тоже. Он, конечно, не стабилен, но он часто показывал, что в нужный момент умеет собираться.

И у Алексея Николаевича Мишина очень сильные ребята, они показывали хорошее катание на Гран-при. Поэтому я и говорю, что много ребят будет бороться за звание чемпиона России.

Я думаю, что турнир будет интересен в этой борьбе, а победит тот, кто будет более эмоционально устойчив», – сказала экс-фигуристка, тренер .