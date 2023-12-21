Александр Энберт: «Степанова и Букин – главные фавориты чемпионата России. Мало у кого остались вопросы к их статусу по прошествии Гран-при»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Александра Степанова Иван Букин Егор Базин Павел Дрозд Елизавета Худайбердиева Елизавета Шанаева Девид Нарижный Ирина Хавронина Серия Гран-при России Фигурное катание

Александр Энберт назвал фаворитов чемпионата России в танцах на льду.

Сегодня в Челябинске дуэты представят ритм-танцы.

«Степанова и Букин являются главными фаворитами чемпионата России. По прошествии этапов Гран-при [России] мало у кого остались вопросы к их статусу, потому что ребята показали действительно классные программы.

После года пропуска они восстановились. Они опытные. Для них не было сложности в том, чтобы заново скататься. Они быстро это сделали, как и ожидалось, и показали классные программы, как и ожидалось.

Думаю, что на чемпионате России развяжется борьба за второе-третье место. Чемпионы прошлого года Елизавета ХудайбердиеваЕгор Базин будут стараться навязать борьбу за первое место, но для них это будет очень сложно.

Вице-чемпионы прошлого года Елизавета ШанаеваПавел Дрозд, а также Ирина ХавронинаДевид Нарижный и другие новые пары, которые прекрасно показали себя в первой половине сезона, будут бороться за второе-третье место, а Степанова – Букин на данный момент выглядят бесспорными фаворитами.

Но спорт остается спортом. Всякое бывает. Лед скользкий. Надеюсь, что мы увидим во всех видах у всех спортсменов чистые прокаты и лучшее исполнение их программ. Сложно говорить о стопроцентной победе кого-то, потому что спорт остается спортом», – сказал бронзовый призер чемпионата мира-2019 в парном катании Энберт.

1 комментарий
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Ну серьезно? Ставить на одну строчку Хавронину – Нарижного и Шанаеву – Дрозда я конечно все понимаю - там деньги, очереди, Жулин, но люди же не слепые там же пропасть визуальная между ними, в прошлом году Лиза грохнулась 3 раза и стала чемпионкой России, а тут просто про-о-опасть и нам вдалбливают, что эти пары должны бороться между собой )))). Нарижные должны бороться с Худайбердиевой, а при чистом прокате еще и побеждать, они в этом году лучшие!!! не считая Букиных.
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