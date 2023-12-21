Наталья Линичук: «Почему раньше не возвращалась в Россию? В Америке оставалась дочь, у которой своя семья, дети – хотелось подольше побыть с ними»

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду Фигурное катание

Тренер Наталья Линичук рассказала, что ей легко было вернуться из США в Россию.

Линичук 67 лет, она олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду. Сейчас она работает в академии «Ангелы Плющенко».

– Не страшно было после почти 30 лет, проведенных в Америке, возвращаться в совершенно другую реальность?

– Знаете, когда моя дочь была совсем маленькой, она говорила: «Если мама не спит, она тренирует». Когда изо дня в день по многу часов находишься на льду, территориальная принадлежность этого льда уходит на второй план.

Ты полностью погружен в работу. К тому же я почти каждый год приезжала в отпуск в Россию. Не разрывала нити. Поэтому не было никаких сложностей в том, чтобы вернуться насовсем.

– Почему не вернулись раньше?

– Потому что в Америке оставалась дочь, у которой появилась семья, собственные дети. Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей.

К тому же не в моих правилах оставлять близким кредиты, связанные с тем же домом. Нужно было их закрыть и уже потом думать об отъезде.

– Ваши спортсмены оставались на виду на протяжении почти двух десятков лет, начиная с чемпионата мира-1992, где Оксана Грищук и Евгений Платов впервые поднялись на пьедестал, и заканчивая Играми-2010 в Ванкувере и бронзой Оксаны Домниной и Максима Шабалина. Потом вы как-то резко исчезли из публичного поля. Что произошло?

– Ничего. Просто в какой-то момент начинаешь понимать, что вообще-то надо начинать делиться опытом и знаниями с более молодым поколением тренеров.

Появилось желание стать более спокойной в работе, что ли. Но при этом я продолжала делать то же самое, чем занималась всегда. Ощущение себя как тренера не уходит из сознания никогда в жизни. Это уже на уровне генетики. <...> 

– Откуда такое жгучее желание работать? Недокатались сами?

– Если честно, то да. Причем сильно. Я закончила выступать в 25 лет, а в танцах это возраст, когда только начинаешь понимать, что хочешь выразить и какими инструментами для этого пользоваться, – сказала Линичук. 

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7 комментариев
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"В Америке оставалась дочь, у которой своя семья, дети – хотелось подольше побыть с ними."
___________________________
А сейчас дочь тоже вернулась в Россию?
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... странное интервью бабушки.

"Жгучему желанию" поработать тренером фк танцев в РФ мешало "желание подольше оставаться с дочерью и внуками", не помешавшее, однако, покинуть дочь с внуками и отправиться на пмж в РФ.

... мутная какая-то старушонка.
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А сейчас её дочь где?
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А где работает сейчас Геннадий Карпоносов? Странная они пара, всю жизнь вместе прожили, а под старость разошлись.
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Не надо отмазываться.
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Ответ Grads
"В Америке оставалась дочь, у которой своя семья, дети – хотелось подольше побыть с ними." ___________________________ А сейчас дочь тоже вернулась в Россию?
Читать умеете? написано " Осталась дочь, внуки"
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Ответ Железная Леди
Читать умеете? написано " Осталась дочь, внуки"
Вообще-то написано - "в Америке ОСТАВАЛАСЬ дочь, у которой появилась семья, собственные дети." Поэтому и непонятно где они сейчас.
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