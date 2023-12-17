Авербух о шоу к 50-летию: «Каждый номер — это история, это что-то личное. Можно было покороче, но это же юбилей, поэтому прошу прощения»

Теги Наталья Линичук Илья Авербух сборная России Алексей Мишин танцы на льду Ирина Лобачева Марина Анисина мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, как прошло ледовое шоу к его 50-летнему юбилею.

«Были герои «Ледникового периода», «Ледникового периода. Дети», были мои спортивные программы — например, Михаил Коляда.

Был приход очень знаковый для меня Марины Анисиной, с которой мы стали чемпионами мира среди юниоров. Это очень важно. Она выиграла Олимпиаду, я был второй.

Я хотел, чтобы все было про любовь.

Важно, что сегодня была Наталья Линичук, наш тренер с Ириной Лобачевой, Ирина Лобачева вышла. Каждый номер — это история, это что-то личное. Возможно, можно было покороче. Но это же юбилей, поэтому прошу у всех прощения.

Алексей Николаевич Мишин прилетел специально из Санкт-Петербурга — все выходили на лед сегодня в коньках, это было очень важно. Ему 81 год, а он выходит в коньках! Это очень важно и для молодёжи, и для взрослого поколения», — сказал Авербух. 

Анисина и Авербух выступили с совместным танцем на шоу в честь 50-летия Ильи. Их дуэт распался в 1992 году

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