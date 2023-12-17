Авербух о шоу к 50-летию: «Каждый номер — это история, это что-то личное. Можно было покороче, но это же юбилей, поэтому прошу прощения»

Илья Авербух рассказал, как прошло ледовое шоу к его 50-летнему юбилею.

«Были герои «Ледникового периода», «Ледникового периода. Дети», были мои спортивные программы — например, Михаил Коляда.

Был приход очень знаковый для меня , с которой мы стали чемпионами мира среди юниоров. Это очень важно. Она выиграла Олимпиаду, я был второй.

Я хотел, чтобы все было про любовь.

Важно, что сегодня была , наш тренер с Ириной Лобачевой, вышла. Каждый номер — это история, это что-то личное. Возможно, можно было покороче. Но это же юбилей, поэтому прошу у всех прощения.

Алексей Николаевич Мишин прилетел специально из Санкт-Петербурга — все выходили на лед сегодня в коньках, это было очень важно. Ему 81 год, а он выходит в коньках! Это очень важно и для молодёжи, и для взрослого поколения», — сказал Авербух.

Анисина и Авербух выступили с совместным танцем на шоу в честь 50-летия Ильи. Их дуэт распался в 1992 году