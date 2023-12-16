Плющенко об академии: «Наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве»

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Академия Плющенко Фигурное катание

Евгений Плющенко рассказал о мечте, связанной с его академией.

«Вчера мы открыли еще отделение танцев на льду под руководством заслуженного тренера России Натальи Владимировны Линичук!

Двери нашей академии открыты для всех желающих. У нас отличный лед и тренеры для начальной подготовки малышей. Тренерский штаб с большим опытом работы по юношеским и спортивным разрядам.

Мы счастливы! Наконец-то наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве!» – написал в телеграм-канале двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров

Материалы по теме

8 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Задолбали… У нас что сегодня-бенефис Плющенко и Ко? Может для разнообразия про штаб Давыдова напишите? Про талантливейшего парнишку- Леву Лазарева? Про то что трикселям и квадам Самоделкину именно в ЭТОМ штабе научили,… а семейство Рудковских как всегда «поймав деву на страхе и обиде» в свой штаб чужой талант «прикупили» и теперь ей активный промоушен устраивают и ни слова благодарности «безымянному герою-тренеру» ее сделавшему
+9
-4
+5
Все виды фигурного катания – одиночное, парное, танцы, Киркоров, Гелендваген.
+4
-1
+3
Теперь главное, чтобы от такого счастья крышу не снесло...
+3
-1
+2
Зазывает?
+3
-2
+1
Оплатили рекламу на сайте что ли....
+3
-3
0
Рудковским следует заботиться не столько о том, чтобы создавать благоприятные возможности, для подготовки чемпионов, сколько о том, чтобы их не упускать. Шоу должно продолжаться!
+1
-1
0
Будет много льда и специалисты из-за рубежа
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий