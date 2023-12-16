Плющенко об академии: «Наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве»

Плющенко об академии: «Наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве»
Евгений Плющенко рассказал о мечте, связанной с его академией.
«Вчера мы открыли еще отделение танцев на льду под руководством заслуженного тренера России Натальи Владимировны Линичук!
Двери нашей академии открыты для всех желающих. У нас отличный лед и тренеры для начальной подготовки малышей. Тренерский штаб с большим опытом работы по юношеским и спортивным разрядам.
Мы счастливы! Наконец-то наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве!» – написал в телеграм-канале двукратный олимпийский чемпион.
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