Плющенко об академии: «Наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве»

Евгений Плющенко рассказал о мечте, связанной с его академией.

«Вчера мы открыли еще отделение танцев на льду под руководством заслуженного тренера России Натальи Владимировны Линичук!

Двери нашей академии открыты для всех желающих. У нас отличный лед и тренеры для начальной подготовки малышей. Тренерский штаб с большим опытом работы по юношеским и спортивным разрядам.

Мы счастливы! Наконец-то наша мечта воплотилась в жизнь, все виды фигурного катания – одиночное, парное и танцы – теперь под одной крышей в Москве!» – написал в телеграм-канале двукратный олимпийский чемпион.

Плющенко открыл новый каток: на льду Трусова, Самоделкина и Ангелопол, среди гостей Киркоров