Миронова и Устенко поменяли музыку к ритм-танцу перед чемпионатом России

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Екатерина Миронова Евгений Устенко Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристы Екатерина Миронова и Евгений Устенко, выступающие в танцах на льду, поменяли часть музыкальной нарезки в ритм-танце.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на самих спортсменов. Решение было принято совместно с тренерами после пятого этапа Гран-при России в Самаре, где в ноябре дуэт занял четвертое место.

Известно, что в программе будут использованы две композиции немецкой певицы Sandra. С этим вариантом Миронова и Устенко планируют выступить на чемпионате России, который пройдет 20-24 декабря в Челябинске.

В сентябре фигуристы представили на контрольных прокатах ритм-танец под музыку Гвен Гатри – Peanut Butter, Vicious Pink Phenomena – Can’t You See, Ottawan – D.I.S.C.O. Какой именно фрагмент заменен в новой программе, не уточняется.

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2 комментария
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Сандру обожаю.
Ребята милые, хочется, чтобы у них получалось!
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Под Сандру РТ будет интересней и веселей. Посмотрим насколько всё удачно получится у МЕ. Успеха им !
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