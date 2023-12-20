Александр Коган: «Есть единицы зарубежных фигуристок, на которых приятно смотреть»

Теги сборная России ФФКР женское катание Александр Коган Фигурное катание

Коган заявил, что лишь на единицы иностранных фигуристок приятно смотреть.

– Не кажется ли вам, что стоит перейти к упрощению программ у женщин? Россиянки и так лидеры в этом плане.

– Сейчас у нас высокая конкуренция. В этапах Гран‑при России было более 70 женщин. Вторая часть нашего балета в том, что ISU повысил возраст взрослых спортсменов до 17 лет. Традиционно наша страна и федерация, чтобы идти на опережение, приняли решение, что мы допускаем на соревнования с 16 лет. Этого мы и придерживаемся.

Зачем нам отсекать юниоров? У нас будет там такое количество уникальных спортсменов, что они просто не смогут сосуществовать. Мест всего три, мы просто остановим развитие юниорского катания.

Есть единицы зарубежных фигуристок, на которых приятно смотреть и которые не выполнят контент 30‑летней давности. Прыгать два двойных прыжка? У нас Слуцкая исполняла на ура. Мы хотим вернуться исключительно к тройным прыжкам? Можем вернуться к три‑два.

Мы должны понять, что фигурное катание – это спорт. И тут должны быть критерии, которые позволят видеть преодоление возможностей. Мы смотрим на мужчин, которые крутят четверные и не думаем о возвращении контента, который был 20 лет назад, – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

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10 комментариев
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А у нас - на единицы танцевальных пар приятно смотреть. И что-то я не слышала, что бы Лозон их критиковал.
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Ах ты старый пройдоха! Приятненьких ему подавай ...
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А как же "ФК - не только прыжки"?
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Коган прямо говорит, что без медалей не будет развития ФК?
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Надо как Туктамышеву допускать юниорок ещё с более раннего возраста.. зачем на поводу ИСУ идти, если они нас банят и неизвестно, когда выпустят?
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по какому критерию оценки???
у Японии и Ю.Кореи большое количество "приятных" фигуристок... если в общем, по катанию оценивать...
а если по техническому уровню, то и у нас "единицы"...
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