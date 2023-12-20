Коган об отсутствии Щербаковой и Трусовой на чемпионате России: «Спорт – живой организм. Каждый выбирает свой путь»

Александр Коган ответил на вопрос об отсутствии Щербаковой и Трусовой на ЧР.

«Вы не сказали еще, что нет Туктамышевой и Ягудина с Плющенко. Сихарулидзе тут, слава Богу. Этот вопрос не только ко мне, но вы должны четко понимать, что спорт – живой организм, тем более в фигурном катании. Каждый выбирает свой путь. Кто‑то останавливает или прекращает карьеру. Говорить, что кто‑то не участвует сегодня... да, такова жизнь. Каждый спортсмен, не только кого вы назвали, – потеря.

Мы сейчас были на нескольких мероприятиях, где выступали многие спортсмены и чемпионы, мы видим, что интерес, вне зависимости от личности – высокий. Вы увидите новые звездочки, которые откроются тут. Уверен, мы увидим их еще больше», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.