Коган об отсутствии Щербаковой и Трусовой на чемпионате России: «Спорт – живой организм. Каждый выбирает свой путь»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР женское катание Александр Коган Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Александр Коган ответил на вопрос об отсутствии Щербаковой и Трусовой на ЧР.

«Вы не сказали еще, что нет Туктамышевой и Ягудина с Плющенко. Сихарулидзе тут, слава Богу. Этот вопрос не только ко мне, но вы должны четко понимать, что спорт – живой организм, тем более в фигурном катании. Каждый выбирает свой путь. Кто‑то останавливает или прекращает карьеру. Говорить, что кто‑то не участвует сегодня... да, такова жизнь. Каждый спортсмен, не только кого вы назвали, – потеря.

Мы сейчас были на нескольких мероприятиях, где выступали многие спортсмены и чемпионы, мы видим, что интерес, вне зависимости от личности – высокий. Вы увидите новые звездочки, которые откроются тут. Уверен, мы увидим их еще больше», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.

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10 комментариев
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И кто только задаёт такие глупые вопросы...
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Разумный ответ на не очень умный вопрос
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Ответ unknownman
То, что они отсутствуют на ЧР, никого не удивляет и никто их не осуждает. Но как понять то, что ФФКР включила их в резерв сборной на этот сезон (при том, что ни в основе ни в резерве не нашлось места Ксении Синицыной)? И то, что устроили показуху с тренировкой Щербаковой в Новогорске летом (типа, готовится к сезону), после которой она, якобы, заболела? Кому они пытались пустить пыль в глаза? И зачем все это?
Про показуху с тренировками Трусовой не хотите поговорить у Соколовской
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Но если ты пошел по темному пути,ты уже не сможешь с него свернуть.
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Ну хоть нейтрально высказался, в отличие от той же Тарасовой.
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Журналистам не надоело задавать подобные вопросы всем подряд?
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Ответ Мороженко
Трусова выступала в прошлом сезоне на двух этапах, а вот Хромых и Щербакова нет
А потом Сашуля снялась накануне трёх главных стартов прошлого сезона якобы из-за травмы или болезни. Но это не помешало ей почти сразу выступать в многочисленных шоу Плющенко.
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