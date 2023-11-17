Коган о Туктамышевой: «Грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Лиза заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности»

Теги сборная России ФФКР Елизавета Туктамышева женское катание Александр Коган Фигурное катание

В ФФКР высказались о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Конечно, грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Тем более что Лиза персонально заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности за то время, когда она достигала много-много целей и результатов.

Но это говорит о том, что каждый спортсмен принимает решение сам. Поэтому можем пожелать ей только удачи», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.

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1 комментарий

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Sportsfan
Хоть кого-то достойно провожают из фигуристок
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