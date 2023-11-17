Коган о Туктамышевой: «Грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Лиза заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности»

В ФФКР высказались о приостановке карьеры Елизаветы Туктамышевой.

«Конечно, грустно, когда такие фигуристки ставят карьеру на паузу. Тем более что персонально заслуживает самых высоких слов уважения и благодарности за то время, когда она достигала много-много целей и результатов.

Но это говорит о том, что каждый спортсмен принимает решение сам. Поэтому можем пожелать ей только удачи», – сказал гендиректор ФФКР Александр Коган.