Коган о замене Мухортова на Яблокова в составе участников ЧР: «Мы должны идти навстречу сильнейшим спортсменам»

Коган объяснил, почему Яблоков заменил Мухортова в составе участников ЧР.

Андрей Мухортов отобрался на чемпионат России по итогам серии Гран-при, но не вошел в состав участников турнира. Его заменил , который принял участие в одном этапе и был первым запасным.

«Если спортсмен сборной не может принять участие в двух этапах Гран‑при по травме или болезни, он имеет право участия в чемпионате России. Если говорить персонально мое мнение, то мы должны идти навстречу сильнейшим спортсменам. Мы смотрим чемпионат России и хотим увидеть их.

Если спортсмен не участвует в отборочных, потому что он временно остановил карьеру – это его решение. К Яблокову это не относится, он включен в порядке исключения», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Были исключения, когда сильнейшие спортсмены в танцах и в мужском одиночном катании заболевали. Но все специалисты, включая главного тренера и других, понимали, что они лидеры в своем виде. Тем более они были лидерами в мире!

В порядке исключения ФФККР шла навстречу людям и они не участвовали в ЧР, но попадали в сборную и могли доказывать свое право быть на ЧЕ или ЧМ. Таких случаев были единицы, но они выигрывали ЧЕ», – добавил исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе.