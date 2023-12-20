Коган о замене Мухортова на Яблокова в составе участников ЧР: «Мы должны идти навстречу сильнейшим спортсменам»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе чемпионат России ФФКР мужское катание Александр Коган Илья Яблоков Андрей Мухортов Фигурное катание

Коган объяснил, почему Яблоков заменил Мухортова в составе участников ЧР.

Андрей Мухортов отобрался на чемпионат России по итогам серии Гран-при, но не вошел в состав участников турнира. Его заменил Илья Яблоков, который принял участие в одном этапе и был первым запасным.

«Если спортсмен сборной не может принять участие в двух этапах Гран‑при по травме или болезни, он имеет право участия в чемпионате России. Если говорить персонально мое мнение, то мы должны идти навстречу сильнейшим спортсменам. Мы смотрим чемпионат России и хотим увидеть их.

Если спортсмен не участвует в отборочных, потому что он временно остановил карьеру – это его решение. К Яблокову это не относится, он включен в порядке исключения», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган.

«Были исключения, когда сильнейшие спортсмены в танцах и в мужском одиночном катании заболевали. Но все специалисты, включая главного тренера и других, понимали, что они лидеры в своем виде. Тем более они были лидерами в мире!

В порядке исключения ФФККР шла навстречу людям и они не участвовали в ЧР, но попадали в сборную и могли доказывать свое право быть на ЧЕ или ЧМ. Таких случаев были единицы, но они выигрывали ЧЕ», – добавил исполняющий обязанности главы ФФККР Антон Сихарулидзе.

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7 комментариев
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На контрольных прокатах с трибун Илья понравился чуть ли не больше всех по танцевальности, пластичности и зажигательности, а вот кого ещё хотелось бы видеть на ЧР, так это талантливого Ваню Попова, но кто отобрался, тот отобрался.
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Значит надо увеличивать число участников, а не заменять отобравшихся спортсменов.
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Т.е.замену сделали по решению ФФКР, а не потому, что у Мухортова какая-то личная причина?
Мне нравится Яблоков, просто объяснение туманное, кмк.
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+3
Хаха, неплохо Мухортова прокатили... отличная мотивация для спортсменов отбираться куда-то честно.
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Ответ tvo
Значит надо увеличивать число участников, а не заменять отобравшихся спортсменов.
Нельзя в одну разминку больше 6 человек поставить- техника безопасности и нельзя 1 спортсмена отдельно- соревнования будут идти долго (заливку льда никто не отменял)
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Это нечестно, надеюсь ему можно будет подать хоть какой-то протест
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В чем проблема, если в одной разминке семеро прокатают? Человек же честно отобрался, а его убрали.
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