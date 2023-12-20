Сихарулидзе об уровне российских одиночниц: «Человек 5‑6 могут претендовать на звание чемпионки мира. Уверен в этом»

Антон Сихарулидзе оценил уровень российских фигуристок-одиночниц.

«Девушки одни из сильнейших в мире, не говорю более ультимативно, потому что нет очной борьбы. Не одна девушка, а человек пять‑шесть могут претендовать на звание чемпионки мира. Уверен в этом», – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.

Также он высказался о мужском одиночном катании.

«В мужском одиночном катании мы наблюдаем прогресс, у нас есть три‑четыре спортсмена, которые прибавили в своем мастерстве.

Но если ориентироваться на международную арену, там Илья Малинин и два японца, которые при равных чистых прокатах выиграют у наших ребят. Но уровень программ наших парней растет. Через сезон‑два наши мужчины будут конкурентоспособные», – добавил .

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