Сихарулидзе об уровне российских одиночниц: «Человек 5‑6 могут претендовать на звание чемпионки мира. Уверен в этом»
Антон Сихарулидзе оценил уровень российских фигуристок-одиночниц.
«Девушки одни из сильнейших в мире, не говорю более ультимативно, потому что нет очной борьбы. Не одна девушка, а человек пять‑шесть могут претендовать на звание чемпионки мира. Уверен в этом», – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.
Также он высказался о мужском одиночном катании.
«В мужском одиночном катании мы наблюдаем прогресс, у нас есть три‑четыре спортсмена, которые прибавили в своем мастерстве.
Но если ориентироваться на международную арену, там Илья Малинин и два японца, которые при равных чистых прокатах выиграют у наших ребят. Но уровень программ наших парней растет. Через сезон‑два наши мужчины будут конкурентоспособные», – добавил Сихарулидзе.
Медведева расстроилась из-за уровня финала Гран-при. Так ли все плохо? У нас лучше?
Валиева, Муравьева и Петросян-100% стали бы чм! Горбачевой нужно было бы прыгнуть два 4с в пп. Но она это делала так мало раз, что ей было бы тяжелее всех. Остальные без ультра си, либо по возрасту не проходят. Хотя насчет Алины тоже не уверена, что она проходит. В любом случае мы всегда знали, что наш ЧР круче любого другого старта, ведь в мире нет больше женщин с таким контентом.
Вода мокрая, днем светло, ночью темно.
Сихарулидзе глаголет прописные истины.
Вот только нашим девочкам от этого не легче.
Может девы нас удивят звенящей формой. Конечно может и нет, но тогда и будем бить тревогу.