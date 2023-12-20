Сихарулидзе об уровне российских одиночниц: «Человек 5‑6 могут претендовать на звание чемпионки мира. Уверен в этом»

Теги чемпионат мира по фигурному катанию сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР мужское катание женское катание Фигурное катание

Антон Сихарулидзе оценил уровень российских фигуристок-одиночниц.

«Девушки одни из сильнейших в мире, не говорю более ультимативно, потому что нет очной борьбы. Не одна девушка, а человек пять‑шесть могут претендовать на звание чемпионки мира. Уверен в этом», – сказал исполняющий обязанности главы Федерации фигурного катания России.

Также он высказался о мужском одиночном катании.

«В мужском одиночном катании мы наблюдаем прогресс, у нас есть три‑четыре спортсмена, которые прибавили в своем мастерстве.

Но если ориентироваться на международную арену, там Илья Малинин и два японца, которые при равных чистых прокатах выиграют у наших ребят. Но уровень программ наших парней растет. Через сезон‑два наши мужчины будут конкурентоспособные», – добавил Сихарулидзе.

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15 комментариев
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Женское и пары вне конкуренции.
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Тем трагичнее ситуация для этих девочек, разве нет?
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А какой прок от этой уверенности, если у дев альтернативы внутренним соревнованиям нет и они могут собирать только местные титулы?
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Претендовать могут хоть 10, а обойти Сакамото было бы проблематично даже тройке сильнейших. Муравьёва с Валиевой даже с российскими баллами не лучше Каори, а Петросян не будут прощать недокруты и ставить девятки в компонентах
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На самом деле сейчас только 4!
Валиева, Муравьева и Петросян-100% стали бы чм! Горбачевой нужно было бы прыгнуть два 4с в пп. Но она это делала так мало раз, что ей было бы тяжелее всех. Остальные без ультра си, либо по возрасту не проходят. Хотя насчет Алины тоже не уверена, что она проходит. В любом случае мы всегда знали, что наш ЧР круче любого другого старта, ведь в мире нет больше женщин с таким контентом.
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Ответ Юра Плисецкий
Нет, когда Сакамото станет 5-ной ЧМ, все уже перестанут следить за женской международкой.
я и сейчас не слежу
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Могут. Но не претендуют.
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Ну, откровенно говоря, три, а не 5-6: Петросян, Валиева, Муравьева (и то Валиева под вопросом по понятным причинам). Горбачева и Садкова не пройдут по возрасту, а Фролова, Синицына и Яметова с таким же контентом, как и у Сакамото, в жизни ее не обойдут.
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Не одна девушка, а человек пять‑шесть могут претендовать на звание чемпионки мира.--------------
Вода мокрая, днем светло, ночью темно.
Сихарулидзе глаголет прописные истины.
Вот только нашим девочкам от этого не легче.
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Явно не все из первой шестёрки смогут тягаться с чистой Сакамото
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Могут претендовать? Их что, туда допустили?
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А не кто про переходы не спрашивал.?Интересует Самоделкина!
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Ответ Gilonjon862
Претендовать могут хоть 10, а обойти Сакамото было бы проблематично даже тройке сильнейших. Муравьёва с Валиевой даже с российскими баллами не лучше Каори, а Петросян не будут прощать недокруты и ставить девятки в компонентах
Справедливости ради, нужно посмотреть результаты ЧР.
Может девы нас удивят звенящей формой. Конечно может и нет, но тогда и будем бить тревогу.
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