Коган о судействе на чемпионате России: «Будем делать все, чтобы оценки были более объективные. Надеюсь, вы это увидите уже в Челябинске»

Александр Коган высказался о судействе на предстоящем чемпионате России.

«Достаточно сложный вопрос, он касается субъективного вида спорта. Безусловно, не зря у нас в бригаде сидят 9 судей, чтобы каждый высказал свое мнение. Говоря о субъективности оценки, мы так же анализируем каждое выступление в каждой дисциплине.

Конечно, мы будем делать все, чтобы оценки были более объективные. Надеюсь, что вы это увидите уже в Челябинске», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.