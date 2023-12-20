Коган о судействе на чемпионате России: «Будем делать все, чтобы оценки были более объективные. Надеюсь, вы это увидите уже в Челябинске»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР судьи Александр Коган Фигурное катание

Александр Коган высказался о судействе на предстоящем чемпионате России.

«Достаточно сложный вопрос, он касается субъективного вида спорта. Безусловно, не зря у нас в бригаде сидят 9 судей, чтобы каждый высказал свое мнение. Говоря о субъективности оценки, мы так же анализируем каждое выступление в каждой дисциплине.

Конечно, мы будем делать все, чтобы оценки были более объективные. Надеюсь, что вы это увидите уже в Челябинске», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.

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11 комментариев
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Сказки на ночь ... А что, он должен быть ответить иначе?
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А до этого значит были менее объективные?
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Не такой уж вид спорта и субъективный. Но его упорно делают таковым, в том числе и такими высказываниями. Смешно и грустно одновременно.
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Победы Хромых и Талалайкиной! Остальных судите построже!
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Надеюсь тоже. Надоело, что у одних ничего не замечают, а других под лупой рассматривают.
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"... мы будем делать все, чтобы оценки были более объективные. Надеюсь, что вы это увидите уже в Челябинске»

Как говорится, надежда умирает последней...
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«Надеюсь»😂
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Я так вижу - не надо, нужно объективно.
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Надеемся и очень хочеться верить, что победят сильнейшие здесь и сейчас
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"Безусловно, не зря у нас в бригаде сидят 9 судей, чтобы каждый высказал свое мнение." - в госдуме сотни людей сидят, и что?
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А как же ,конечно увидим объективные оценки,особенно в МО.Нисколько не сомневаюсь,что техническая оценка за программы будет выше,чем у Малинина.А по компонентам мы уже давно впереди всей планеты.
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