Коган о призовых на чемпионате России по фигурному катанию: «Первое место – 2,5 млн рублей, второе – 1,5 млн, третье – миллион рублей»
Александр Коган рассказал о призовых на чемпионате России по фигурному катанию.
Турнир пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.
«Мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов. Первое место – 2,5 млн рублей, второе место – 1,5 млн, третье место – миллион рублей.
Достаточно большие призовые, которые сохраняют мотивацию спортсменам», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.
Так и организатор шоу заработает (Навка, Плющенко), и участникам шоу фигуристам тоже перепадет. Вот такой бизнес с ипользованием гос бюджета
Но именно для стимула нужно было бы эти суммы на весь топ-10/12/16 распределить, а не троим.