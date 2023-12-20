Коган о призовых на чемпионате России по фигурному катанию: «Первое место – 2,5 млн рублей, второе – 1,5 млн, третье – миллион рублей»

Александр Коган рассказал о призовых на чемпионате России по фигурному катанию.

Турнир пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

«Мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов. Первое место – 2,5 млн рублей, второе место – 1,5 млн, третье место – миллион рублей.

Достаточно большие призовые, которые сохраняют мотивацию спортсменам», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.