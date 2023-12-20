Коган о призовых на чемпионате России по фигурному катанию: «Первое место – 2,5 млн рублей, второе – 1,5 млн, третье – миллион рублей»

Теги сборная России чемпионат России ФФКР Александр Коган деньги Фигурное катание

Александр Коган рассказал о призовых на чемпионате России по фигурному катанию.

Турнир пройдет в Челябинске с 21 по 24 декабря.

«Мы сохранили в полном объеме призовые для всех спортсменов. Первое место – 2,5 млн рублей, второе место – 1,5 млн, третье место – миллион рублей.

Достаточно большие призовые, которые сохраняют мотивацию спортсменам», – сказал гендиректор Федерации фигурного катания России.

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12 комментариев
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Сашка, даже заняв третье место, могла бы на призовые поставить зимнюю резину на Гелик...
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Должно быть так: Первое место 30 яиц, второе место 20 яиц, третье место 10 яиц
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Ответ KUZMICH
Копейки конечно. Я так понимаю, фигуристы и тренеры живут за счёт спонсоров и дотаций от государства?
Не стоит забывать всякие ледовые шоу, на которые муниципалитеты пачками закупают билеты на бюджетные деньги, а потом эти же билеты бесплатно раздают сотрудникам гос учереждений, семьям малоимущих и всем желающим в пабликах вк.

Так и организатор шоу заработает (Навка, Плющенко), и участникам шоу фигуристам тоже перепадет. Вот такой бизнес с ипользованием гос бюджета
+3
0
+3
Ответ Ярик01
За Олимпиаду 4-2,5-1,5 вроде было., то есть за чемпионат России деньги огромные. Но именно для стимула нужно было бы эти суммы на весь топ-10/12/16 распределить, а не троим.
Согласен призовые нужны первой шестерки лучши их было так перераспределить
+3
0
+3
За Олимпиаду 4-2,5-1,5 вроде было., то есть за чемпионат России деньги огромные.
Но именно для стимула нужно было бы эти суммы на весь топ-10/12/16 распределить, а не троим.
+3
-1
+2
Круто. Победители себя Весту смогут купить…
+2
-1
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Ну как же сохранили призовые, если доллар в два раза вырос? Манипуриют знатно. Копейки это давно уже!
+1
-1
0
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Призовые трем спортсменам это хорошо, но деньги для спортсмена не главное.
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0
0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Некоторые за участие в шоу получают больше. Помню скандал с 8 миллиоамиами Загитовой, в шоу Навки, которые получил , Аксенов, хозяйственник Хрустального. есть а инете..
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С вашими вселенскими) разборками простому болельщику теперь даже не понять простейших вещей, к примеру, кто сильнейшая в мире в женском катании на данный момент.
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0
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Ярик01
За Олимпиаду 4-2,5-1,5 вроде было., то есть за чемпионат России деньги огромные. Но именно для стимула нужно было бы эти суммы на весь топ-10/12/16 распределить, а не троим.
А что получают участники всех этих отборочных стартов?
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