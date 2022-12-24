Александр Коган: «Чемпионат России прошел на очень высоком уровне. Практически все участники были великолепны, устроили огромный праздник»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) оценил прошедший чемпионат России в Красноярске.

«Чемпионат прошел на очень высоком уровне. Естественно, мы не считаем, что он закончился, поскольку впереди еще показательные выступления. Приятно, что был полный дворец.

А также приятно, что наши соревнования смотрели во многих странах, мы получили огромное количество комментариев, причем очень положительных.

Главное, наверное, нужно сказать о том, что практически все участники нашего чемпионата были великолепны по своему настрою, по тому, что они показывали на льду.

Они действительно устроили огромный праздник, наш чемпионат стал предновогодним подарком для всех любителей фигурного катания.

С точки зрения накала спортивной борьбы мы увидели, что и наши девушки, и мужчины, и пары показывали очень высокие результаты. Конечно, не обошлось без ошибок, однако мы увидели один из самых сложных в мире контентов.

Мы следим за результатами национальных чемпионатов, которые прошли и проходят в настоящее время, поэтому понимаем, что наши фигуристы действительно являются мировыми лидерами во многих дисциплинах», – сказал Коган.