Александр Коган: «Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России по фигурному катанию»

Александр Коган не исключает проведения чемпионата России в Омске.

В эти дни Омск принимает этап российской серии по фигурному катанию.

«Очень мало ледовых дворцов в мире могут сравниться по качеству и уюту с этой ареной. Благодарны руководству за то, что они делают для развития фигурного катания в регионе.

Я привык отвечать за свои слова и не очень люблю давать пустые обещания. Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России. Много заинтересованных в этом регионов, будем искать удобный формат проведения», – отметил генеральный секретарь Федерации фигурного катания России ( ).