Александр Коган: «Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России по фигурному катанию»

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Александр Коган не исключает проведения чемпионата России в Омске.

В эти дни Омск принимает этап российской серии Гран-при по фигурному катанию.

«Очень мало ледовых дворцов в мире могут сравниться по качеству и уюту с этой ареной. Благодарны руководству за то, что они делают для развития фигурного катания в регионе.

Я привык отвечать за свои слова и не очень люблю давать пустые обещания. Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России. Много заинтересованных в этом регионов, будем искать удобный формат проведения», – отметил генеральный секретарь Федерации фигурного катания России (ФФКР).

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2 комментария

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Wiley Fox
А Авангард рад будет вернуться в Балашиху на время

Или плей-офф уже вычеркиваем?

Или ЧР по ФК в мае будет?
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Kovka Gnutik
Арена хороша, но нужны еще зрители (например, как в Челябинске).
Критерий допуска - сколько народу будет на ПП взрослых.
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