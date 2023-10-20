Александр Коган: «Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России по фигурному катанию»
Александр Коган не исключает проведения чемпионата России в Омске.
В эти дни Омск принимает этап российской серии Гран-при по фигурному катанию.
«Очень мало ледовых дворцов в мире могут сравниться по качеству и уюту с этой ареной. Благодарны руководству за то, что они делают для развития фигурного катания в регионе.
Я привык отвечать за свои слова и не очень люблю давать пустые обещания. Омск является одним из кандидатов на проведение чемпионата России. Много заинтересованных в этом регионов, будем искать удобный формат проведения», – отметил генеральный секретарь Федерации фигурного катания России (ФФКР).
Или плей-офф уже вычеркиваем?
Или ЧР по ФК в мае будет?
Критерий допуска - сколько народу будет на ПП взрослых.