Коган о новости, что юниоров отчитали за жалобы на условия проживания в гостиницах: «Эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта»
Гендиректор ФФКР опроверг, что юниоров отчитали за жалобы на гостиницы.
Ранее в соцсетях появлялись видео и фото, где юниоры – участники этапов Гран‑при России в Самаре и Казани – показывали плохие условия в гостиницах, где их поселили.
«Матч ТВ» сообщал, что федерация отчитала фигуристов за жалобы на условия проживания.
«Прошу представителей СМИ говорить объективно о нашем виде спорта, потому что есть не очень профессиональные журналисты. Из последнего – «Матч ТВ» опубликовали информацию из какого-то источника, что федерация якобы выговорила юниорам за фотографии из гостиницы. Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) не говорил, я тоже не говорил. По данным источника, может быть, «Матч ТВ» не будет показывать спортивные передачи с 1 января?
Это шутка, но эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта. Лучше говорите о том, что происходит на льду. Наши соревнования смотрят и за рубежом. Давайте говорить о том, что спортсмены совершают на льду», – сказал Александр Коган.
«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается
Вроде бы так объяснил их присутствие хозяин гостиницы.
Нам их мнение безразлично же...))