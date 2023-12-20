Коган о новости, что юниоров отчитали за жалобы на условия проживания в гостиницах: «Эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта»

Гендиректор ФФКР опроверг, что юниоров отчитали за жалобы на гостиницы.

Ранее в соцсетях появлялись видео и фото, где юниоры – участники этапов ‑при России в Самаре и Казани – показывали плохие условия в гостиницах, где их поселили.

«Матч ТВ» сообщал, что федерация отчитала фигуристов за жалобы на условия проживания.

«Прошу представителей СМИ говорить объективно о нашем виде спорта, потому что есть не очень профессиональные журналисты. Из последнего – « » опубликовали информацию из какого-то источника, что федерация якобы выговорила юниорам за фотографии из гостиницы. Антон Тариэльевич ( ) не говорил, я тоже не говорил. По данным источника, может быть, «Матч ТВ» не будет показывать спортивные передачи с 1 января?

Это шутка, но эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта. Лучше говорите о том, что происходит на льду. Наши соревнования смотрят и за рубежом. Давайте говорить о том, что спортсмены совершают на льду», – сказал .

«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается