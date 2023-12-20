Коган о новости, что юниоров отчитали за жалобы на условия проживания в гостиницах: «Эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Матч ТВ Серия Гран-при России Фигурное катание

Гендиректор ФФКР опроверг, что юниоров отчитали за жалобы на гостиницы.

Ранее в соцсетях появлялись видео и фото, где юниоры – участники этапов Гран‑при России в Самаре и Казани – показывали плохие условия в гостиницах, где их поселили. 

«Матч ТВ» сообщал, что федерация отчитала фигуристов за жалобы на условия проживания.

«Прошу представителей СМИ говорить объективно о нашем виде спорта, потому что есть не очень профессиональные журналисты. Из последнего – «Матч ТВ» опубликовали информацию из какого-то источника, что федерация якобы выговорила юниорам за фотографии из гостиницы. Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) не говорил, я тоже не говорил. По данным источника, может быть, «Матч ТВ» не будет показывать спортивные передачи с 1 января?

Это шутка, но эти фейки не приносят ничего доброго в наш вид спорта. Лучше говорите о том, что происходит на льду. Наши соревнования смотрят и за рубежом. Давайте говорить о том, что спортсмены совершают на льду», – сказал Александр Коган.

«Чувствуется, девочки избалованные». Наши фигуристки жалуются на тараканов в отеле, федерация защищается

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12 комментариев
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А тараканы в номерах - тоже "фейк"? Дискредитация, типа?
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+25
ФФКР отчитали юниоров, ФФКР отчитали журналистов, когда ФФКР отчитает ФФКР?
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+19
Ответ Санитар-волк
А тараканы в номерах - тоже "фейк"? Дискредитация, типа?
Они просто пришли на зимовку, у реки было холодно)
Вроде бы так объяснил их присутствие хозяин гостиницы.
+13
-1
+12
А что если данная новость - фейк, и Коган ничего такого не говорил? 🤔
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+7
Вероятно, и про "отчитывание" запретили распространяться))
+9
-3
+6
Изредка заходя на ветки, посвященные ФК, никогда не находил в комментах ничего особо доброго и без "этих фейков")
+7
-1
+6
Ответ Санитар-волк
А тараканы в номерах - тоже "фейк"? Дискредитация, типа?
их Байден подбросил
+7
-4
+3
Ответ Блинчик
А что если данная новость - фейк, и Коган ничего такого не говорил? 🤔
Чёрт! Как теперь верить новостям? Чему вообще верить? Вдруг никакого ФК вообще не существует, оно - фейк, придуманный журналистами? 😒
+2
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"Что федерация якобы выговорила юниорам за фотографии из гостиницы. Антон Тариэльевич (Сихарулидзе) не говорил, я тоже не говорил." - то есть он признал, что Федерация - это они вдвоем с Сихарулидзе?
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Так ведь по риторике руководителей спорта и политиков мы самодостаточны, организуем свои соревнования, а всё, что о нас думают, как нас притесняют и ограничивают, всё это ничтожно по сравнению с ростом ВВП, укреплением как гос так и спорт суверенитета и поддержкой от новых друзей России (Эритрея и иже с ними). К чему тогда беспокоиться, что о тараканах в номерах фигуристов подумают страны загнивающего Запада?))
Нам их мнение безразлично же...))
+1
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0
"смотрят за рубежом", это он про ДНР и ЛНР?
+2
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Ответ Coongur
Изредка заходя на ветки, посвященные ФК, никогда не находил в комментах ничего особо доброго и без "этих фейков")
Это уж точно. Уровень алогизма и агрессии зашкаливает, самые ярые футбольные фанаты просто "отдыхают" по сравнению с любителями ФК.
+2
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