Киркоров, Сихарулидзе и Коган посетили открытие нового отделения академии Плющенко
В Москве проходит церемония открытия нового отделения академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Мероприятие посетили певец Филипп Киркоров, гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган, а также исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.
Ранее сообщалось, что в шоу к открытию также примут участие фигуристы Александра Трусова, Софья Самоделкина, Юлия Липницкая в паре с Валерием Ангелополом, Софья Титова, Александр Плющенко и другие.
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