Киркоров, Сихарулидзе и Коган посетили открытие нового отделения академии Плющенко

Теги Евгений Плющенко Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Матч ТВ Академия Плющенко музыка Филипп Киркоров Фигурное катание

В Москве проходит церемония открытия нового отделения академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Мероприятие посетили певец Филипп Киркоров, гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган, а также исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.

Ранее сообщалось, что в шоу к открытию также примут участие фигуристы Александра Трусова, Софья Самоделкина, Юлия Липницкая в паре с Валерием Ангелополом, Софья Титова, Александр Плющенко и другие.

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11 комментариев
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Заходят болгарин, грузин и еврей на каток, а Плющенко им....
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Ответ Nogoi89
Заходят болгарин, грузин и еврей на каток, а Плющенко им....
Одно слово - Румын (с)
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По заголовку можно подумать, что Киркоров в федре работает )
+6
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а как же борец системаю
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Господи, когда уже бракодемики научатся работать без кринж-контента?
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Все смешалось в доме Облонских…
Вместо другана Билана теперь Киркоров , как свадебный генерал .
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Ответ Defender64
Теперь в разношёрстной команде Плющенко ещё и Киркоров? Дальше кого ждать, Баскова?
С чего такой странный вывод?
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Ответ Gaga Gaga
а как же борец системаю
Он опытный борец с системой, начинал ещё с лесных прокатов
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