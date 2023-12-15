Киркоров, Сихарулидзе и Коган посетили открытие нового отделения академии Плющенко

В Москве проходит церемония открытия нового отделения академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Мероприятие посетили певец Филипп Киркоров, гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) , а также исполняющий обязанности главы ФФКР Антон Сихарулидзе.

Ранее сообщалось, что в шоу к открытию также примут участие фигуристы Александра Трусова, Софья Самоделкина, Юлия Липницкая в паре с Валерием Ангелополом, Софья Титова, Александр Плющенко и другие.