Дикиджи, Семененко, Савосин, Гуменник, Кондратюк, Самарин вошли в состав участников Спартакиады сильнейших

Теги сборная России Спартакиада мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Роман Савосин Алексей Ерохов Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Марк Кондратюк Фигурное катание

Определился состав участников Спартакиады сильнейших в мужском одиночном катании.

По итогам шести этапов Гран-при России по фигурному катанию 12 спортсменов вошли в состав участников турнира, который пройдет  с 15 по 18 февраля 2024 года в Магнитогорске. 

Спартакиада сильнейших

Участники 

Владислав Дикиджи

Евгений Семененко

Роман Савосин

Петр Гуменник

Марк Кондратюк

Александр Самарин

Матвей Ветлугин

Дмитрий Алиев

Андрей Мозалев

Глеб Лутфуллин

Макар Игнатов

Алексей Ерохов

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28 комментариев

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Лиза Михайлова
Хороший состав! Каждый из этого списка индивидуален и талантлив, у каждого свои сильные стороны.
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gold-for-zagitova
Самарин и Кондрасюк отобрались, а с ними и вагон термоядерных соколовских грибов!
+38
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asusp527
Матвей, удачи! Без нервов только.
+16
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Oleg152762
Состав мощный и ровненький! Победить может каждый! Значит, будет интрига!) А это уже очень хорошо для нас - болельщиков!
+15
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+14
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Утренняя Аврора
Классный состав.
+12
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Дружба11
Ответ gold-for-zagitova
Самарин и Кондрасюк отобрались, а с ними и вагон термоядерных соколовских грибов!
позорных грибов, украли места у других ребят....
+16
-5
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Е...С
Отличный состав! Надеюсь, все будут здоровы и никто не снимется. Удачи!
+11
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+9
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Irina29
Ответ gold-for-zagitova
Самарин и Кондрасюк отобрались, а с ними и вагон термоядерных соколовских грибов!
Состав сильнейших и грибнейших😂
+11
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+8
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Revery
Как говорил мой шеф - Crème de la crème!))
Очень интересно будет посмотреть. Заруба у мужчин должна быть конкретная.
+8
0
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Defender64
Ответ garovatat
Яблоков вроде прошел на ЧР? он 18-й в общем зачете по очкам
Если 18-ый, то должен пройти, будем надеяться
+6
0
+6
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garovatat
Яблоков вроде прошел на ЧР? он 18-й в общем зачете по очкам
+7
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+5
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floret
Отличный состав! Будет интересно, второй ЧР.
+5
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Ирина С
Замечательная компания подобралась у парней! Желаю развлечься на все 💯 и разобраться уже, кто круче! А мы с радостью посмотрим и поболеем!
+5
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+5
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Адриана
Потрясающий состав, все мои фавориты здесь, будет интересное зрелище. Главное всем здоровья и доехать полным составом.
+6
-2
+4
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Док Аксель
Состав у ребят на загляденье. Борьба будет интересной, упорной и на высоком уровне. Всем здоровья и удачи, чтобы всем отобранным составом участвовали в Спартакиаде.
+4
0
+4
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Visioner
Ну какие львы эти тигры! Сначала ЧР, потом Магнитогорск! Такому составу и уровню соревнований любой ЖЭК обзавидуется! )))
+4
-1
+3
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pashkka
Поздравляю всех - нас ждет по-настоящему захватывающее зрелище и настоящий праздник спорта!
Пора заказывать билеты в Магнитогорск! )))
+3
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+3
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Defender64
Ну вот хоть теперь понятен принцип отбора. Первые 12 по Гран-При. Но на мой взгляд, не очень справедливо, если итоги ЧР никак не будут учитываться при отборе
+5
-2
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Юра Плисецкий
Отличный состав. Парни, мы вас ждём во всеоружии.
+2
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Rina
Шикарный состав!
+2
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Дружба11
Лишние в списке-Самарин Кондратюк, опять нас будут мучать халтурой и термоядерными грибами.Интересно сколько они отваляются на этот раз и сколько грибов им накинут((
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-10
+2
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Утренняя Аврора
Самарин в яблочко попал😁😁😁😁
+3
-1
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Лакс
Ответ garovatat
да, глянула в регламент. жаль. совсем мимо всего
рецидив травмы наверно - пусть долечится.
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Лакс
Ответ garovatat
там еще есть Мухортов с такими же 12-ю очками, но по сумме 2-х этапов, однако с низшим итоговым результатом прокатов. вроде он 19-й. Значит да, видимо Яблоков прошел))
нет, Яблоков не прошел. При равных очках считают сумму сумм.
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garovatat
Ответ Лакс
нет, Яблоков не прошел. При равных очках считают сумму сумм.
да, глянула в регламент. жаль. совсем мимо всего
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garovatat
Ответ Лакс
рецидив травмы наверно - пусть долечится.
конечно! но плохо если получится как у Даниеляна...
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