Дикиджи, Семененко, Савосин, Гуменник, Кондратюк, Самарин вошли в состав участников Спартакиады сильнейших
Определился состав участников Спартакиады сильнейших в мужском одиночном катании.
По итогам шести этапов Гран-при России по фигурному катанию 12 спортсменов вошли в состав участников турнира, который пройдет с 15 по 18 февраля 2024 года в Магнитогорске.
Спартакиада сильнейших
Участники
Очень интересно будет посмотреть. Заруба у мужчин должна быть конкретная.
Пора заказывать билеты в Магнитогорск! )))