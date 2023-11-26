Дикиджи, Семененко, Савосин, Гуменник, Кондратюк, Самарин вошли в состав участников Спартакиады сильнейших

Определился состав участников Спартакиады сильнейших в мужском одиночном катании.

По итогам шести этапов Гран-при России по фигурному катанию 12 спортсменов вошли в состав участников турнира, который пройдет с 15 по 18 февраля 2024 года в Магнитогорске.

Спартакиада сильнейших

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