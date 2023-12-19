Дмитрий Губерниев: «Трусова не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберет группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Мария Левушкина Фигурное катание

Дмитрий Губерниев заявил, что готов «забацать» песню с Александрой Трусовой.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Это всего лишь название песни – «Я не кукла». Я скажу так: слабаки поют в караоке, а у всех остальных есть группы, как у меня, например.

Поэтому Трусова тоже не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберет тоже группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем.

Когда люди развиваются и не стоят на месте, это всегда хорошо. Я ей желаю всяческих удач», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

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18 комментариев
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Сегодня день открытых дверей в сумасшедшем доме?
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По второму кругу пошли. Ещё немного и ТАТ песню прослушает :)
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Губерниев все кружит вокруг молодых девчат, хоть бы в зеркало посмотрел, старый ведь.
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Неожиданно выстроилась очередь на участие в подпевке и подтанцовке
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Ответ Свет19
По второму кругу пошли. Ещё немного и ТАТ песню прослушает :)
А куда ей деваться? Придется.
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Ответ ДИОНИС
Неужели ещё и Губерниев будет нас "радовать" своим пением?
Вы отстали от жизни, у него группа Губербэнд давно, концерты даёт в городах, где биатлон комментирует.
Не знаю только, кто ходит.
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Ответ Anneta28
ТАТ уже вскочила с коляски и отплясывает, прости господи)))
Вот что пение животворящее делает :)))
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Маэстро - урежьте марш... (с)

Его превосходительство
Любил домашних птиц.
И брал под покровительство
Хааа...рошеньких девиц.
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Губер тоже развивается, в каждой бочке затычка и на футболе, хоккее, плавании…… везде хочет комментировать….., да и поет
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Не нужно петь, Дима, прекрати😁
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Дяде под полтос, а всё думает, что молоденьким девушкам может быть интересен 🤷‍♀️
Леру Кудрявцеву окучивай, она тоже запела дуэтом, по возрасту подходит 😆🤣
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забацай с ними со всеми
и куда подальше
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От такого развития уши вянут как и от Губера с его комментами.
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Ответ Василий Мишарин
Сегодня день открытых дверей в сумасшедшем доме?
Лучший комментарий за сегодня!)))
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Ради Бога, ребята не якшайтесь с Губерниевым и не «мутите» с этой этически токсичной личностью. Никого, кроме себя, уже не будете видеть в этом мире.
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Ответ Свет19
По второму кругу пошли. Ещё немного и ТАТ песню прослушает :)
ТАТ уже вскочила с коляски и отплясывает, прости господи)))
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Неужели ещё и Губерниев будет нас "радовать" своим пением?
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