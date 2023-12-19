Дмитрий Губерниев: «Трусова не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберет группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем»

Дмитрий Губерниев заявил, что готов «забацать» песню с Александрой Трусовой.

Сегодня серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила трек «Я не кукла» совместно с фигуристками Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Это всего лишь название песни – «Я не кукла». Я скажу так: слабаки поют в караоке, а у всех остальных есть группы, как у меня, например.

Поэтому Трусова тоже не стоит на месте, развивается, выпустила трек, соберет тоже группу, может, мы с ней вместе что-нибудь забацаем.

Когда люди развиваются и не стоят на месте, это всегда хорошо. Я ей желаю всяческих удач», – сказал спортивный комментатор Губерниев.