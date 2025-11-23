Татьяна Тарасова: «Горбачева – фигуристка очень высокого уровня. По сравнению с прошлым годом в ее катании большие изменения в лучшую сторону»
Татьяна Тарасова: Горбачева – фигуристка очень высокого уровня.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что фигуристка Алина Горбачева стала кататься значительно лучше по сравнению с прошлым годом.
Горбачева выиграла короткую программу на этапе Гран-при России в Омске.
«Все девочки катались замечательно! Горбачева выступила на пятерку, здорово исполнила программу и смогла выиграть короткую программу. Алина – фигуристка очень высокого уровня. По сравнению с прошлым годом в ее катании большие изменения в лучшую сторону», – отметила Тарасова.
