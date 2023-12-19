Губерниев о песне Трусовой, Самоделкиной и Левушкиной «Я не кукла»: «Это прекрасно! Девчонки успешно наступают по всем фронтам, не сидят на месте»

Дмитрий Губерниев высказался о песне Трусовой, Самоделкиной и Левушкиной.

Фигуристки выпустили совместный трек под названием «Я не кукла».

«Это прекрасно! У меня тоже есть группа Guber Band. В жизни, как обычно, нет гармонии, – сказала Маргарита Пушкина, – в музыке только гармония и есть.

Но мы не говорим фразу, которая продолжает это произведение: «Слушай музыку и прощай». Мы говорим: слушай музыку и здравствуй!

Мы видим новые экспириенсы. Девчонки успешно наступают по всем фронтам. Не сидят на месте. Мне все это остается только приветствовать.

Да здравствуют различные коллаборации между фигуристами, футболистами, лыжниками! Деятельная натура сейчас себя сможет применить», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ».

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню