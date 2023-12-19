Автор новой песни Трусовой «Я не кукла»: «Сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши – если права и уверена, значит, можно»

Теги сборная России Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Мария Левушкина Фигурное катание

Композитор и продюсер Вадим Антонов рассказал о новой песне Александры Трусовой.

Серебряный призер Пекина-2022 выпустила совместный трек с двумя другими фигуристками – Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Я доволен этой работой. Девочки с большим удовольствием работали над треком на репетициях и на записи в студии. Я сам занимался с ними вокалом и поиском манеры исполнения.

Для Саши это уже не в новинку, 23 июня мы выпустили ее первый сингл «Два крыла», а вот для девочек Софы и Маши – это 100% дебют.

Как родилась идея? Все просто! Позвонила Саша и попросила меня написать песню для нее и ее подруг. Так и родилась «Я не кукла».

Конечно, же, я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши, если права и уверена – значит, можно. Мы это отразили в «Два крыла» – «Кто сказал, что нельзя, я сказала, что можно!»

Даже вышел Сашин мерч с этой фразой! Поклонники Саши с первого дня выхода песни ее цитировали и продолжают цитировать, а теперь могут и носить мерч с этой фразой.

И отразили в новом треке «Я не кукла» – «Говорят, что тебе нельзя, отвечай: я сказала, можно!» – приводит слова Антонова Sport24 со ссылкой на пресс-службу pro music pro business. 

37 комментариев
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Развивая сюжетную линию. Скоро появится альбом "Времена года" с лид-синглом: "Кто сказал, что зима? Я сказала, что лето!"
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Александре нужно выпустить целый альбом, такие хиты как "Ненавижу", "Вы все знали" и "Так нельзя" будут разрывать любые хит парады
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там еще сюжетная линия есть???
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"Я сам занимался с ними вокалом и поиском манеры исполнения" 🤣🤣🤣
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Когда объяснение еще хуже.
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Так вот кто автор всего этого треша от Трусовой.
+9
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Из всей озвученной жизненной позиции в реалии существует только САША УВЕРЕНА.
Как показала жизнь во всем, в чем она так уверена - она была категорически не права.
И истерика это иллюстрирует лучшим образом.

А песни появились осле расставания с Марком. Текст об этом прямо говорит. Это еще один крупный провал в ее пиар истории.
Впрочем, есть поговорка: с кем поведешься, от того и забеременеешь.
Чего можно ждать от Саши под "мудрым" руководством Рудковской?
Пробивай дно дальше, Сашенька.
+11
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+9
Ответ aion
Александре нужно выпустить целый альбом, такие хиты как "Ненавижу", "Вы все знали" и "Так нельзя" будут разрывать любые хит парады
Вы забыли главное "у всех есть медаль, а у меня нет". --- прямое следствие ее уверенности, вернее, упертости.
+10
-1
+9
Ответ Лека-Лека
Из всей озвученной жизненной позиции в реалии существует только САША УВЕРЕНА. Как показала жизнь во всем, в чем она так уверена - она была категорически не права. И истерика это иллюстрирует лучшим образом. А песни появились осле расставания с Марком. Текст об этом прямо говорит. Это еще один крупный провал в ее пиар истории. Впрочем, есть поговорка: с кем поведешься, от того и забеременеешь. Чего можно ждать от Саши под "мудрым" руководством Рудковской? Пробивай дно дальше, Сашенька.
Согласна. Кто сказал, что нельзя во время пандемии летать на курорт, бегать от тренера к тренеру , не слушать тренеров и делать все по-своему. закатывать истерики на ОИ, демонстрировать пренебрежение к серебру ОИ, торговать мерчем во время соревнований, скандалить с первым каналом, требуя персональных комментаторов ( ТАТ и Янудени не устраивают, о как).. АТ сказала, что можно. Сомнительная позиция.
+9
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Трусова хватается лишь бы за что, чтоб не забывали про нее. смех да и только
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+7
т.е. возможен цикл песен на эту сюжетную линию?)))
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+7
Я так понимаю, будут еще продолжения сего шедевра)) Наверное, Ангелопола на бэк-вокал возьмут)
+7
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+6
Ответ Александра Волкова
там еще сюжетная линия есть???
сейчас умру со смеху 🤣🤣🤣
+7
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+6
следующий шидевор будет, видимо, под названием "я ракета"
+6
0
+6
Прекрасная новость! Пол утра мне фанатки Трусовой пытались доказывать, что Антонов работает за спасибо, практически в одиночку, и из невероятной любви к Саше, а тут такое!
+7
-1
+6
Ответ aion
следующий шидевор будет, видимо, под названием "я ракета"
Ну а что, у Линды было "Я ворона", так почему бы не спеть и "Я ракета" 😂😂😂
+6
-1
+5
Чувак, не твоё это. Попробуй курьером или продавцом
+5
-2
+3
Ответ Большое Путешествие Рузика
"Я сам занимался с ними вокалом и поиском манеры исполнения" 🤣🤣🤣
Ну надо же было хоть что-то собрать, клиент же платит.
+3
0
+3
#дотерпетьдоЧР...
+4
-1
+3
ну вот почему девочки не занимаются тем чем могут, зачем позориться так, или плохой пиар-лишь бы какой
+3
0
+3
Ответ aion
Александре нужно выпустить целый альбом, такие хиты как "Ненавижу", "Вы все знали" и "Так нельзя" будут разрывать любые хит парады
И "Чтобы вы все сдохли"
+2
0
+2
А что можно-то??
+3
-1
+2
Когда-нибудь мы все-таки поймём, что цензура нужна
+3
-2
+1
Небось еще лям содрал за эту халтуру.
+1
0
+1
Ответ Александра Волкова
там еще сюжетная линия есть???
Хотела оставить такой же комментарий. Слово в слово😁
+1
0
+1
Ответ Kareglazaya
Я так понимаю, будут еще продолжения сего шедевра)) Наверное, Ангелопола на бэк-вокал возьмут)
Я думаю им с Валерой нужно записать дуэт;)
+3
-2
+1
Ответ Лека-Лека
Из всей озвученной жизненной позиции в реалии существует только САША УВЕРЕНА. Как показала жизнь во всем, в чем она так уверена - она была категорически не права. И истерика это иллюстрирует лучшим образом. А песни появились осле расставания с Марком. Текст об этом прямо говорит. Это еще один крупный провал в ее пиар истории. Впрочем, есть поговорка: с кем поведешься, от того и забеременеешь. Чего можно ждать от Саши под "мудрым" руководством Рудковской? Пробивай дно дальше, Сашенька.
Да, АТ продюсирует Я.Рудковская, это чувствуется во всем
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В общем-то можно даже не думать над комментарием. Просто привести цитаты из текста. Они сами по себе прекрасны)))
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Ответ Olgacher
Согласна. Кто сказал, что нельзя во время пандемии летать на курорт, бегать от тренера к тренеру , не слушать тренеров и делать все по-своему. закатывать истерики на ОИ, демонстрировать пренебрежение к серебру ОИ, торговать мерчем во время соревнований, скандалить с первым каналом, требуя персональных комментаторов ( ТАТ и Янудени не устраивают, о как).. АТ сказала, что можно. Сомнительная позиция.
👏
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Лишь бы не заиграться ,не начать качать права и пытаться подмять мир под свои хотели. .
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