Автор новой песни Трусовой «Я не кукла»: «Сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши – если права и уверена, значит, можно»
Композитор и продюсер Вадим Антонов рассказал о новой песне Александры Трусовой.
Серебряный призер Пекина-2022 выпустила совместный трек с двумя другими фигуристками – Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.
«Я доволен этой работой. Девочки с большим удовольствием работали над треком на репетициях и на записи в студии. Я сам занимался с ними вокалом и поиском манеры исполнения.
Для Саши это уже не в новинку, 23 июня мы выпустили ее первый сингл «Два крыла», а вот для девочек Софы и Маши – это 100% дебют.
Как родилась идея? Все просто! Позвонила Саша и попросила меня написать песню для нее и ее подруг. Так и родилась «Я не кукла».
Конечно, же, я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши, если права и уверена – значит, можно. Мы это отразили в «Два крыла» – «Кто сказал, что нельзя, я сказала, что можно!»
Даже вышел Сашин мерч с этой фразой! Поклонники Саши с первого дня выхода песни ее цитировали и продолжают цитировать, а теперь могут и носить мерч с этой фразой.
И отразили в новом треке «Я не кукла» – «Говорят, что тебе нельзя, отвечай: я сказала, можно!» – приводит слова Антонова Sport24 со ссылкой на пресс-службу pro music pro business.
Как показала жизнь во всем, в чем она так уверена - она была категорически не права.
И истерика это иллюстрирует лучшим образом.
А песни появились осле расставания с Марком. Текст об этом прямо говорит. Это еще один крупный провал в ее пиар истории.
Впрочем, есть поговорка: с кем поведешься, от того и забеременеешь.
Чего можно ждать от Саши под "мудрым" руководством Рудковской?
Пробивай дно дальше, Сашенька.