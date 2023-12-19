Автор новой песни Трусовой «Я не кукла»: «Сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши – если права и уверена, значит, можно»

Композитор и продюсер Вадим Антонов рассказал о новой песне Александры Трусовой.

Серебряный призер Пекина-2022 выпустила совместный трек с двумя другими фигуристками – Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

«Я доволен этой работой. Девочки с большим удовольствием работали над треком на репетициях и на записи в студии. Я сам занимался с ними вокалом и поиском манеры исполнения.

Для Саши это уже не в новинку, 23 июня мы выпустили ее первый сингл «Два крыла», а вот для девочек и Маши – это 100% дебют.

Как родилась идея? Все просто! Позвонила Саша и попросила меня написать песню для нее и ее подруг. Так и родилась «Я не кукла».

Конечно, же, я сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши, если права и уверена – значит, можно. Мы это отразили в «Два крыла» – «Кто сказал, что нельзя, я сказала, что можно!»

Даже вышел Сашин мерч с этой фразой! Поклонники Саши с первого дня выхода песни ее цитировали и продолжают цитировать, а теперь могут и носить мерч с этой фразой.

И отразили в новом треке «Я не кукла» – «Говорят, что тебе нельзя, отвечай: я сказала, можно!» – приводит слова Антонова Sport24 со ссылкой на пресс-службу pro music pro business.