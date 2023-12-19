Татьяна Тарасова: «Не слышала и не буду слушать, как поет Трусова. Во-первых, мне этим некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Александра Трусова Софья Самоделкина музыка Мария Левушкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что не будет слушать песни Александры Трусовой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила совместный трек с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной под названием «Я не кукла».

Ранее, в июне этого года, Трусова исполнила песню «Два крыла» и снялась в клипе. 

«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо.

Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама спросит, но она никогда не спрашивает их – ни у меня, ни у кого!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню

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19 комментариев
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Правда? Советы будет давать если сама Саша спросит?
Чтож ты остальных девчонок по носилась, когда те не спрашивали?
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Такие вопросы, задаваемые великому тренеру, очень похожи на розыгрыш, чтобы в конце всем поржать.
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А про прошлую песню ТАТ говорила, что понравилась )))
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Ответ Лека-Лека
Школьницы во дворе так же поют. Огромный комплимент школьникам: не в студии, без обработки, без удаления халтуры и ошибок. Представляете КАК спела бы Саша во дворе?
Сейчас такие песни, что большого мастерства не надо :)
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Пошёл обзвон. Жду Роднину с оценкой уровня самодеятельности в ЖЭКе.
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Нашли у кого спрашивать :))) Это у молодых надо. Я вот начала слушать, быстро выключила. При всём уважении к Саше, ну совсем не моё. А так то школьницы у нас во дворе примерно так же хором поют. :) Они и будут слушать.
А то смотрю некоторые ночь не спали после песни, не иначе под пытками заставили слушать :)))
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Бузова поет под фанеру и ничего, а Сашка у рудковской тоже запоет еще как , можно тоже под фанеру , теперь все можно только деньги плати!
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Что то кринж за кринжем от недавних суперфигуристок
Пошли вразнос что называется
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Не читал и не буду читать, что вещает Тарасова.
Во-первых, мне этим некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Сашка молодец! Отжигает по полной, скоро станет самым популярным медийным лицом :))!
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Чем, интересно, она так занята? Сплетни собирает?))
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Интересно, кто же позвонил ей с таким вопросом)))
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