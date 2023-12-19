Татьяна Тарасова: «Не слышала и не буду слушать, как поет Трусова. Во-первых, мне этим некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо»

Татьяна Тарасова заявила, что не будет слушать песни Александры Трусовой.

Серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила совместный трек с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной под названием «Я не кукла».

Ранее, в июне этого года, Трусова исполнила песню «Два крыла» и снялась в клипе.

«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо.

Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама спросит, но она никогда не спрашивает их – ни у меня, ни у кого!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню