Татьяна Тарасова: «Не слышала и не буду слушать, как поет Трусова. Во-первых, мне этим некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо»
Татьяна Тарасова заявила, что не будет слушать песни Александры Трусовой.
Серебряный призер Олимпиады-2022 выпустила совместный трек с Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной под названием «Я не кукла».
Ранее, в июне этого года, Трусова исполнила песню «Два крыла» и снялась в клипе.
«Я не смотрела клип Трусовой, не слышала и не буду слушать то, как она поет. Мне этим, во-первых, некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо.
Советы о ее творчестве будем давать только тогда, когда Саша сама спросит, но она никогда не спрашивает их – ни у меня, ни у кого!» – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
«Я не кукла, не играй с огнем». Трусова, Самоделкина и Левушкина выпустили песню
Чтож ты остальных девчонок по носилась, когда те не спрашивали?
А то смотрю некоторые ночь не спали после песни, не иначе под пытками заставили слушать :)))
Пошли вразнос что называется
Во-первых, мне этим некогда заниматься, а во-вторых, мне это вообще не надо.