Домнина о Костомарове: «До сих пор еще не до конца себя принял и всю ситуацию, но он старается начать жить прошлой жизнью»

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Фигурное катание

Жена Романа Костомарова рассказала, что он еще не до конца принял себя.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Костомаров перенес в 2023 году несколько ампутаций.

«До сих пор еще не до конца себя принял и вообще всю ситуацию, но тем не менее он старается начать жить своей прошлой жизнью.

Он внутренне никак не изменился, и это огромное счастье для нас, для семьи и вообще для всех, для друзей, для окружающих.

Мама знала и брат знал, конечно, о тех последствиях, которые будут, знали с самого начала практически. Поэтому мы эти моменты проходили вместе. Было вообще очень сложно об этом думать и вообще думать о том, что это возможно. Сложно представить, что такое возможно, но, как показывает жизнь, так бывает, к сожалению.

Но даже в этой сложной ситуации я каждый день верила, что будет лучше, что будут какие-то маленькие улучшения, маленькие шажочки вперед. Сейчас, оглядываясь назад, понимаешь, что на самом деле так оно и есть.

Потому что, представив то, что было почти год назад, в каком состоянии был Роман и в каком он сейчас состоянии – это ежедневная работа, каждодневная ступенька вперед.

Роман сам открыто говорит, что он большой 46-летний ребенок. Да, это так, но если такая ситуация случилась, я рада быть рядом и помогать, чем я могу помочь. По-другому в моем понимании быть не может», – сказала супруга Костомарова и чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

Роман Костомаров впервые рассказал, как выжил

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3 комментария
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Кто тут герой, это Оксана.
+13
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+13
Оксане можно только посочувствовать.
Вся тяжесть на ее плечах.
И она не может себе позволить ни на секунду раздражения, усталости, недовольства.
+8
0
+8
Мое уважение Оксане. Она прекрасный человек и жена.
+1
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