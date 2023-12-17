Роман Костомаров: «Мне есть ради кого жить. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и достойно жить дальше»

Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время болезни.

В этом году фигурист перенес частичную ампутацию конечностей. Сегодня Костомаров вышел на лед в юбилейном шоу Ильи Авербуха – представил совместный номер с женой Оксаной Домниной.

«Такова жизнь, и порой она преподносит такие наитруднейшие испытания. Но мне есть ради кого жить. Есть любимая жена, которая каждый день была со мной рядом.

Мои любимые дети, родители, друзья. Также я благодарен всем вам за поддержку, которая была на протяжении всего этого трудного времени. Спасибо вам огромное.

Также спасибо Илье (Авербуху) и всей команде, которые всегда были рядом на протяжении полугода, что я был в больнице. Жизнь сильно поменялась, но я надеюсь, что сумею под нее подстроиться и буду достойно жить дальше.

Спасибо всем огромное. Конечно, поздравляю Илью и желаю всех благ. Прежде всего, здоровья, чтобы близкие были рядом с вами не только, когда хорошо, но и когда очень трудно.

Спасибо за такой потрясающий прием, я соскучился по этому», – сказал олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду.