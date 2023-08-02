Тренер группы Мишина Челошкин: «Коляда не сделал все, что мог. Какие-то амбиции остались – может, он продолжит кататься»

Тренер группы Алексея Мишина заявил, что Михаил Коляда может возобновить карьеру.

Коляда – бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию. В июле он приостановил карьеру.

– Физически и технически Миша был готов к новому сезону. Он катался в шоу, он приходил на тренировки и делал четверные прыжки. Сезон, все знаем, у Миши не сложился по здоровью. На данный момент Миша катается в ледовых шоу у Ильи Авербуха, он полностью поглощен этим процессом, ему очень нравится. Он получает от этого большое удовольствие, в чем он мне лично признавался.

В Краснодаре у нашей группы, к сожалению, отменилось шоу. Коляда со своей женой Дашей готовили очень красивый совместный номер. Даша ведь занимается воздушной гимнастикой. Все было готово, очень была красивая программа, но, к сожалению, не получилось ее продемонстрировать.

Миша получает удовольствие от катания, и в этом есть для него доля мотивации, чтобы продолжать карьеру в будущем. Я искренне уверен, что физическая форма позволила бы ему легко втянуться в сезон и выступать на высоком уровне.

– Участие в шоу могли поменять его позицию в отношении того, возвращаться в спорт или нет?

– Наверное, да. По крайней мере, это ему приносит удовольствие. Почему бы и нет?

– Миша сделал все, что мог, в фигурном катании на коньках?

– Мишу мы не списываем со счетов. Миша, конечно, не сделал все, что мог. Я знаю, что он учил сложные прыжки, четверной аксель, например. Поэтому он не думает просто так взять и окончательно завязать. Какие-то амбиции остались. Может, он продолжит кататься, – рассказал Егор Челошкин, который работает тренером по ОФП в группе Мишина.