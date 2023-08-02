Тренер группы Мишина Челошкин: «Коляда не сделал все, что мог. Какие-то амбиции остались – может, он продолжит кататься»

Теги Илья Авербух сборная России Алексей Мишин мужское катание Михаил Коляда ледовые шоу Егор Челошкин Фигурное катание

Тренер группы Алексея Мишина заявил, что Михаил Коляда может возобновить карьеру.

Коляда – бронзовый призер ЧМ-2018 по фигурному катанию. В июле он приостановил карьеру.

– Физически и технически Миша был готов к новому сезону. Он катался в шоу, он приходил на тренировки и делал четверные прыжки. Сезон, все знаем, у Миши не сложился по здоровью. На данный момент Миша катается в ледовых шоу у Ильи Авербуха, он полностью поглощен этим процессом, ему очень нравится. Он получает от этого большое удовольствие, в чем он мне лично признавался.

В Краснодаре у нашей группы, к сожалению, отменилось шоу. Коляда со своей женой Дашей готовили очень красивый совместный номер. Даша ведь занимается воздушной гимнастикой. Все было готово, очень была красивая программа, но, к сожалению, не получилось ее продемонстрировать.

Миша получает удовольствие от катания, и в этом есть для него доля мотивации, чтобы продолжать карьеру в будущем. Я искренне уверен, что физическая форма позволила бы ему легко втянуться в сезон и выступать на высоком уровне.

– Участие в шоу могли поменять его позицию в отношении того, возвращаться в спорт или нет?

– Наверное, да. По крайней мере, это ему приносит удовольствие. Почему бы и нет?

– Миша сделал все, что мог, в фигурном катании на коньках?

– Мишу мы не списываем со счетов. Миша, конечно, не сделал все, что мог. Я знаю, что он учил сложные прыжки, четверной аксель, например. Поэтому он не думает просто так взять и окончательно завязать. Какие-то амбиции остались. Может, он продолжит кататься, – рассказал Егор Челошкин, который работает тренером по ОФП в группе Мишина.

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3 комментария

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В Питере, наверняка, будет шоу Мишина. Можно там номер с Дашей показать, если ничего не изменится.
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