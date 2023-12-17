Анисина и Авербух выступили с совместным танцем на шоу в честь 50-летия Ильи. Их дуэт распался в 1992 году

Марина Анисина и Илья Авербух показали совместный танец на льду.

Фигуристы выступали в дуэте до 1992 года. Они дважды выигрывали юниорский чемпионат мира.

Затем их пара распалась, Авербух стал выступать с Ириной Лобачевой, с которой завоевал серебро Олимпийских игр-2002. Анисина в паре с Гвендалем Пейзера стала чемпионкой этих Игр.

Анисина и Авербух выступили вместе в ледовом шоу в честь 50-летия Ильи. Они повторили фрагмент своего танца с ЮЧМ-1992.