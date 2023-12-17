Анисина и Авербух выступили с совместным танцем на шоу в честь 50-летия Ильи. Их дуэт распался в 1992 году

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Марина Анисина Фигурное катание

Марина Анисина и Илья Авербух показали совместный танец на льду.

Фигуристы выступали в дуэте до 1992 года. Они дважды выигрывали юниорский чемпионат мира. 

Затем их пара распалась, Авербух стал выступать с Ириной Лобачевой, с которой завоевал серебро Олимпийских игр-2002. Анисина в паре с Гвендалем Пейзера стала чемпионкой этих Игр.

Анисина и Авербух выступили вместе в ледовом шоу в честь 50-летия Ильи. Они повторили фрагмент своего танца с ЮЧМ-1992.

 

8 комментариев
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Анисина классная фигуристка была.Какого фига с Джигурдой связалась неужели никого лучше не нашлось
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+13
Странное впечатление от видеофрагмента. Как будто оба давно на коньках не стояли 😳
Москвина и те как-то полегче катается 😁

..Вот они, олимпийские боги в действии - она стала золотой, а он остался серебряным..
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Вот это да!
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+2
Сколько ей лет , не знаю , но в отличной форме.
Интересно, с Лобачевой тоже выступит ? Смотрелась шикарно, красивая .
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Никто не знает, каким бы был их спортивный путь вместе, но думаю, никто из них не жалеет о том, что было. У Марины ОИ золото, у Ильи серебро. А мы получили две очень разные и очень интересные пары!
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Почему не с Лобачевой?
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Вот это неожиданность🤩
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Ответ Lapo Elkann
Сколько ей лет , не знаю , но в отличной форме. Интересно, с Лобачевой тоже выступит ? Смотрелась шикарно, красивая .
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