Анисина и Авербух выступили с совместным танцем на шоу в честь 50-летия Ильи. Их дуэт распался в 1992 году
Марина Анисина и Илья Авербух показали совместный танец на льду.
Фигуристы выступали в дуэте до 1992 года. Они дважды выигрывали юниорский чемпионат мира.
Затем их пара распалась, Авербух стал выступать с Ириной Лобачевой, с которой завоевал серебро Олимпийских игр-2002. Анисина в паре с Гвендалем Пейзера стала чемпионкой этих Игр.
Анисина и Авербух выступили вместе в ледовом шоу в честь 50-летия Ильи. Они повторили фрагмент своего танца с ЮЧМ-1992.
Москвина и те как-то полегче катается 😁
..Вот они, олимпийские боги в действии - она стала золотой, а он остался серебряным..
Интересно, с Лобачевой тоже выступит ? Смотрелась шикарно, красивая .