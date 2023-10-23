Гала-шоу к 50-летию Авербуха пройдет 17 декабря. Там выступят Щербакова, Медведева, Коляда, Степанова и Букин

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Гала-шоу к 50-летию Ильи Авербуха пройдет 17 декабря на «ВТБ Арене».

Участие в мероприятии примут Анна Щербакова, Евгения Медведева, Алексей Ягудин, Марк Кондратюк, Михаил Коляда, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Роман Костомаров, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие.

Авербух – чемпион мира и серебряный призер Олимпиады 2002 года в танцах на льду. Сейчас он работает продюсером и хореографом.

«В этом году отмечается не только мой юбилей, но и юбилей моей компании – мы создали ее 20 лет назад, так что для меня это своего рода и подведение предварительных итогов моей творческой жизни и, как мне кажется, тут действительно есть чем гордиться.

Я рад, что мои коллеги, за 20 лет совместной работы давно ставшие даже больше чем коллегами и друзьями, согласились принять участие в этом проекте. Главное, что мне хотелось бы сказать этим шоу – сказать огромное спасибо. Спасибо всем тем людям, кто идет рядом со мной по этой жизни.

Мы будем идти вместе столько, на сколько хватит сил. Спасибо всем зрителям за их любовь, преданность и поддержку. Спасибо тем, кто дал мне дорогу в жизнь и открыл мне ее. И спасибо моей стране за то, что я могу творить, создавать и реализовывать себя на своем любимом льду”, – сказал Авербух.

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11 комментариев

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Елена Спирина
Команде в юбилейный год успехов и полных залов!
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Ритт
Хочется Анютке новый номер. Радостно, что ее Илья тоже пригласил.
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Olga Krayz
Очень хотелось бы побывать на таком шоу! Всей команде успешных выступлений!
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Allairina
Как здорово, что юбилей Команды Ильи Авербуха совпадает с его личным юбилеем! Прямо двойной праздник! 🎊Желаю дальнейших успехов Илье, его команде, любви зрителей! Обязательно приду на шоу! Хочу всех увидеть! 🥰
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Аленка_76
Отличный состав на шоу!
Обязательно схожу на это шоу!
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Tytti
Классно, важный Юбилей! Очень хочу увидеть номер Жени Медведевой Life🌿
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Ленид Вилькин
Интересно бы увидеть б выступлении Ильи в паре со своей супругой Лизой!
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Katerina Sunny
Ответ Ритт
Хочется Анютке новый номер. Радостно, что ее Илья тоже пригласил.
Должен уж к юбилею что-то поставить новое. Не дело, если Аня поедет на шоу Авербуха с постановкой от Глейхенгауза.
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Док Аксель
В гала-шоу выступит несколько поколений фигуристов, состав очень представительный и именитый. Всем успешной подготовки, здоровья и удачи !
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Olga Krayz
Ответ Lana74
А ледниковый период всё? Что-то про него ничего не слышно. ТВ не смотрю, поэтому могу судить только по здешним высказываниям
В этом году Ледникового не будет
+1
0
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Lana74
А ледниковый период всё? Что-то про него ничего не слышно. ТВ не смотрю, поэтому могу судить только по здешним высказываниям
0
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