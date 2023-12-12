Навка и Костомаров примут участие в юбилейном шоу Авербуха
Илья Авербух сообщил, что Навка и Костомаров примут участие в его юбилейном шоу.
Олимпийский чемпион Роман Костомаров ранее перенес ряд операций по ампутации конечностей из-за осложнений после пневмонии.
«Действительно страна объединилась в этой трагедии. Очень большая поддержка от всех. Для меня важно, что Рома будет 17 декабря. Не хочу спекулировать, в каком качестве.
Зрители Рому увидят. Он принимал участие в сочинских гастролях, выходил на лед в конце. Зрители не остались равнодушными. И очень важно, что Рома каждый раз говорил, что у него внутри.
Татьяна Навка также подтвердила свое участие. Опять же, не говорю, в каком качестве», – сказал Авербух.
У страны больше трагедий нет.
Я вот все жду когда Роман, пользуясь своей популярностью, начнет собирать деньги на оказание помощи ребятам, получившим такие же увечья на сво.
Им есть нечего и денег на лечение нет. А это важнее, чем на лед выходить.