Навка и Костомаров примут участие в юбилейном шоу Авербуха

Илья Авербух сообщил, что Навка и Костомаров примут участие в его юбилейном шоу.

Олимпийский чемпион ранее перенес ряд операций по ампутации конечностей из-за осложнений после пневмонии.

«Действительно страна объединилась в этой трагедии. Очень большая поддержка от всех. Для меня важно, что Рома будет 17 декабря. Не хочу спекулировать, в каком качестве.

Зрители Рому увидят. Он принимал участие в сочинских гастролях, выходил на лед в конце. Зрители не остались равнодушными. И очень важно, что Рома каждый раз говорил, что у него внутри.

также подтвердила свое участие. Опять же, не говорю, в каком качестве», – сказал .