Навка и Костомаров примут участие в юбилейном шоу Авербуха

Теги Татьяна Навка Роман Костомаров Илья Авербух сборная России танцы на льду Р-Спорт ледовые шоу Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что Навка и Костомаров примут участие в его юбилейном шоу.

Олимпийский чемпион Роман Костомаров ранее перенес ряд операций по ампутации конечностей из-за осложнений после пневмонии. 

«Действительно страна объединилась в этой трагедии. Очень большая поддержка от всех. Для меня важно, что Рома будет 17 декабря. Не хочу спекулировать, в каком качестве.

Зрители Рому увидят. Он принимал участие в сочинских гастролях, выходил на лед в конце. Зрители не остались равнодушными. И очень важно, что Рома каждый раз говорил, что у него внутри.

Татьяна Навка также подтвердила свое участие. Опять же, не говорю, в каком качестве», – сказал Авербух

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3 комментария
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Страна объединилась в трагедии Костомарова?
У страны больше трагедий нет.
Я вот все жду когда Роман, пользуясь своей популярностью, начнет собирать деньги на оказание помощи ребятам, получившим такие же увечья на сво.
Им есть нечего и денег на лечение нет. А это важнее, чем на лед выходить.
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Ответ Лека-Лека
Страна объединилась в трагедии Костомарова? У страны больше трагедий нет. Я вот все жду когда Роман, пользуясь своей популярностью, начнет собирать деньги на оказание помощи ребятам, получившим такие же увечья на сво. Им есть нечего и денег на лечение нет. А это важнее, чем на лед выходить.
Залайкала я вас в этих темах..
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