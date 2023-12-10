Алина Загитова: «Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта. Замечаю это по количеству желающих попасть на мастер-класс и полным трибунам на соревнованиях и шоу»

Алина Загитова оценила популярность фигурного катания.

Сегодня олимпийская чемпионка провела мастер-класс на ГУМ-катке.

«Зима – это лучшее время для открытых катков, и я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов.

Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу.

Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него», – сказала .