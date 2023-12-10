Алина Загитова: «Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта. Замечаю это по количеству желающих попасть на мастер-класс и полным трибунам на соревнованиях и шоу»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова оценила популярность фигурного катания.

Сегодня олимпийская чемпионка провела мастер-класс на ГУМ-катке.

«Зима – это лучшее время для открытых катков, и я очень рада, что могу встретиться со всеми желающими на льду ГУМ-катка в рамках мастер-классов.

Фигурное катание – один из самых популярных видов спорта на сегодняшний день. Я это замечаю не только по количеству желающих попасть на мастер-класс, но и по полным трибунам на соревнованиях и шоу.

Я счастлива, что люди имеют возможность попробовать мой любимый вид спорта и влюбиться в него», – сказала Загитова.

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12 комментариев
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Так и есть) ФК очень популярно, и действительно много зрителей и покллонников. Самый популярный вид спорта из неигровых наверное. В гимнастике например что в спортивной что в художественной даже на ЧР меньше зрителей бывает чем на этапах в ФК.
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Ответ Tresk2
Алина за деньги и не такое скажет.
опять вы? вы тут живëте? кушать успеваете?
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Права Алина! Конечно, популярный. Даже в наше непростое время.
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Адиночка, спасибо за мастер- класс. Действительно, сейчас фигурное катание очень популярно. Даже записаться на мастер- класс нужно успеть вовремя, все места за 15 минут заняли.
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Алина права, фигурное катание один из любимейших видов спорта.
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Лето - тоже неплохое время для открытых катков, только вода не замерзает.
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Да чего уж там- говори , что самый популярный.
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А ещӗ к Алине идут — подзарядиться еӗ энергетикой. Она реально выводит на более высокий и радостный уровень)
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Ответ Tresk2
Алина за деньги и не такое скажет.
И кто платил, фигурное катание что ли?)))
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