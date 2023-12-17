Алина Загитова: «Мама следит за моими финансами и тратами. Иногда мы с ней ругаемся по этому поводу, но потом я понимаю, что она права»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о финансах и личном бренде.

«Спорт я не бросала, у меня он всегда присутствует в жизни. Я каждый день тренируюсь, потому что я очень много выступаю с шоу, веду мастер-классы. Скоро у меня будет школа по фигурному катанию в Казани. Также свой личный бренд запустила.

Теряю ли разум в магазинах? Бывает такое. Вчера случился такой инцидент, когда я не смогла себя удержать и купила все, что мне нравится. Но у меня мама финансист – не по образованию, а по жизни. Она следит за моими финансами и тратами.

Иногда мы с ней ругаемся по этому поводу, но потом я понимаю, что она права.

Свой бренд одежды? Мы его достаточно долго делали, около двух лет, потому что мне нужно было абсолютно все контролировать. Это был первый проект в моей жизни, который полностью ассоциируется со мной.

Это я сделала не с той позиции, чтобы заработать, а с той, чтобы порадовать поклонников и обычных людей. Потому что это действительно стильно смотрится и в жизни», – сказала Загитова в эфире радио «Европа Плюс». 

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17 комментариев
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Правильное воспитание. Конечно, отстаивать свои права необходимо, особенно, если учесть, что зарабатывает сама. Но мама учит не терять берегов. И очень хорошо, что Алина её слышит.
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Молодцы, копейка-рубль бережëт. 👍👍👍 Мама плохого не посоветует
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Мама у Алины классная, судьбоносные решения, прислушиваясь к желаниям маленькой дочери, именно она делала.
Всем нам нужен финдиректор🤣
+9
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+3
Ответ Юркин Клоп
А маму кроме финансов больше ничего не интересует? Ну там юбки прозрачные…
Главное, что Вас это интересует.
+6
-4
+2
Ответ Hennady
Раньше говорила «Одежду сейчас делают все, кому не лень. Мне интересно гончарное искусство»
Вообще-то в том интервью было о другом.
+3
-2
+1
Ответ Юркин Клоп
А маму кроме финансов больше ничего не интересует? Ну там юбки прозрачные…
А разве не видно
+3
-2
+1
Алиночке так идет финансовый контроль со стороны мамы. Если бы был чемпионат мира по послушанию, она и там стала бы победительницей.
+7
-7
0
Раньше говорила «Одежду сейчас делают все, кому не лень. Мне интересно гончарное искусство»
+12
-12
0
😆😆😆😆
+1
-1
0
Мама у нее после косметических манипуляций как ровесница ее стала, а Алина наоборот вот где то посередине и встретились. . Понятно куда экономит.
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-4
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Никому ничего не советую. Но в 21 год можно маму чуть отстранить от контроля за личными финансами. Я понимаю когда родители помогают правильно инвестировать, помогают высоты своего опыта с покупкой недвижимости, и так далее, но нужно знать меру.
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