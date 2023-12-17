Алина Загитова: «Мама следит за моими финансами и тратами. Иногда мы с ней ругаемся по этому поводу, но потом я понимаю, что она права»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о финансах и личном бренде.

«Спорт я не бросала, у меня он всегда присутствует в жизни. Я каждый день тренируюсь, потому что я очень много выступаю с шоу, веду мастер-классы. Скоро у меня будет школа по фигурному катанию в Казани. Также свой личный бренд запустила.

Теряю ли разум в магазинах? Бывает такое. Вчера случился такой инцидент, когда я не смогла себя удержать и купила все, что мне нравится. Но у меня мама финансист – не по образованию, а по жизни. Она следит за моими финансами и тратами.

Иногда мы с ней ругаемся по этому поводу, но потом я понимаю, что она права.

Свой бренд одежды? Мы его достаточно долго делали, около двух лет, потому что мне нужно было абсолютно все контролировать. Это был первый проект в моей жизни, который полностью ассоциируется со мной.

Это я сделала не с той позиции, чтобы заработать, а с той, чтобы порадовать поклонников и обычных людей. Потому что это действительно стильно смотрится и в жизни», – сказала в эфире радио «Европа Плюс».