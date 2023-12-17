Алина Загитова: «Когда мне предложили прыгать все во второй половине программы, у меня началась истерика, потому что я не понимала, как с этим справлюсь»

Алина Загитова поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

«После Олимпиады спортсмены устают как физически, так и морально. Поэтому это оставляет какой-то след. Могу сказать, что мне очень повезло что я выиграла Олимпиаду. И те эмоции, которые я получила после победы, все перекрывают. Эта Олимпиада оставила отпечаток в моей жизни.

Конечно же, я ехала туда с чувством того, что защищаю свою страну, свою честь, Родину, тренеров, всех, кто стоит за спиной – не хотелось их подводить. Поэтому я пыталась сделать максимум от себя, а остальное – как судьи решат.

И вот после короткой программы, когда я стала первой, у меня уже были мысли, что хотелось бы остаться на первом месте. Но я их быстро разгоняла, потому что они очень мешают.

Историю сделали мы с тренерами, потому что я, честно говоря... Когда мне предложили: ты будешь прыгать все во второй половине программы... Честно – у меня началась истерика, потому что я не понимала, как с этим справлюсь.

Но, видимо, у них были мысли, что я могу это сделать, за что я им очень благодарна, потому что это сделало всю мою карьеру. Все титулы, которые я получила, это в том числе потому, что мне поставили такой ультиматум.

Мы больше в себе сомневаемся, а тренеры развеивают все сомнения. Сказали – надо делать», – сказала в эфире радио «Европа Плюс».