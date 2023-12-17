Алина Загитова: «Когда мне предложили прыгать все во второй половине программы, у меня началась истерика, потому что я не понимала, как с этим справлюсь»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 женское катание Этери Тутберидзе Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась воспоминаниями об Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

«После Олимпиады спортсмены устают как физически, так и морально. Поэтому это оставляет какой-то след. Могу сказать, что мне очень повезло что я выиграла Олимпиаду. И те эмоции, которые я получила после победы, все перекрывают. Эта Олимпиада оставила отпечаток в моей жизни.

Конечно же, я ехала туда с чувством того, что защищаю свою страну, свою честь, Родину, тренеров, всех, кто стоит за спиной – не хотелось их подводить. Поэтому я пыталась сделать максимум от себя, а остальное – как судьи решат.

И вот после короткой программы, когда я стала первой, у меня уже были мысли, что хотелось бы остаться на первом месте. Но я их быстро разгоняла, потому что они очень мешают.

Историю сделали мы с тренерами, потому что я, честно говоря... Когда мне предложили: ты будешь прыгать все во второй половине программы... Честно – у меня началась истерика, потому что я не понимала, как с этим справлюсь.

Но, видимо, у них были мысли, что я могу это сделать, за что я им очень благодарна, потому что это сделало всю мою карьеру. Все титулы, которые я получила, это в том числе потому, что мне поставили такой ультиматум.

Мы больше в себе сомневаемся, а тренеры развеивают все сомнения. Сказали – надо делать», – сказала Загитова в эфире радио «Европа Плюс». 

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24 комментария
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Тренеры верили в Алину, Алина поверила в себя! Многочасовые тренировки привели к результату, к которому стремились тренеры и спортсменка. Честь всего и всех была с достоинством защищена! Единственная золотая медаль в личном первенстве на ОИ-2018 была завоевана Алиной вместе с ТШТ! Почет и уважение этой фигурнокатательной кампании из "Хрустального"!
Очень ценю, что Алина прекрасно понимает, кто её привел к высшим пьедесталам, и искренне благодарна своим скульпторам побед!
+25
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Алина - редкий случай спортсменки, который благодарен тренерам и осознает их большой вклад в победы. Кроме того, она всегда говорила, что выигрывала медали для своей страны и очень боялась подвести ее.
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А справилась великолепно. Весь мир ахнул! Не думаю, что сейчас кто-нибудь смог бы так.
+29
-14
+15
Ответ Лакс
Даже фигуристы не понимали как она с этим справлялась потому что прекрасно знают как прыгается во второй половине и в конце даже когда прыжки распределены в течении всей программы, а не как у неё менее чем за 90 секунд. Известно что соперница тоже пробовала, но была вынуждена отказаться из-за падений.
как шедеврально Алина вернула каскад за 49 сек до окончания программы, вот это мастерство-никто! никогда! (ТАТ)
+16
-2
+14
Даже фигуристы не понимали как она с этим справлялась потому что прекрасно знают как прыгается во второй половине и в конце даже когда прыжки распределены в течении всей программы, а не как у неё менее чем за 90 секунд.
Известно что соперница тоже пробовала, но была вынуждена отказаться из-за падений.
+17
-4
+13
Когда начинают сравнивать, мало кто вспоминает, что Алина прыгала почти все прыжки во второй части программы, а это реально на много сложнее, на уровне тех, кто прыгает ультра-си. Поэтому Алина молодец, достойно и чисто выиграла свою олимпиаду!
+16
-4
+12
Молодец, что согласилась, всë получилось, это было великолепно, шедеврально. А потом правила поменяли, и всë равно Алина выиграла недостающий титул ЧМ, при этом установила новый рекорд по новым уже правилам. Умница❤❤❤
+17
-6
+11
Помню лицо корейской девушки за бортиком, когда Алина прыгнула на тренировке тройной лутц и несколько тройных риттов...
+12
-1
+11
Вот что интересно . Надо чаще говорить о спорте, ведь не будь спортсменкой , мы про нее никогда не узнали бы.
А такие слова ее только красят. Ведь она лучше своих фанатов знает кто ее путеводитель в спортивной карьере А не просто так захотела сама и прыгнула во второй половине , так не бывает.
+14
-5
+9
Не представляю насколько это тяжело, но смотрится эффектно - россыпь прыжков, а прога с самого начала насыщена элементами и дорожками.
+10
-1
+9
Все-таки способность быть искренне, от души благодарной свою роль в победах Алины сыграла.
+10
-2
+8
Это было очень красиво. Очень хорошее интервью
+8
-1
+7
Ответ Denis Travin
... Щербакову уже как сезон показывала все прыжковые в бонусе. Спросила бы у неё.
интересно, в каком сезоне это было? Дон Кихот поставили Алине в юниорский сезон. Где Аня прыгала сезон всë во второй половине?
+14
-8
+6
Надеюсь, человек, который убеждал меня, что Алина была инициатором всех прыгов во второй половине, прочтёт эту новость.
+13
-7
+6
Ответ Svetlana Yablonskaya
Помню лицо корейской девушки за бортиком, когда Алина прыгнула на тренировке тройной лутц и несколько тройных риттов...
Каскад из 5 прыжков, лутц и 4 ритта
+7
-1
+6
Все прыжки во второй части программы и каскад из лутца и риттбергера это Алина и достойная победа. Чемпионка.
+5
-1
+4
Ответ Ритт
Щербакова, Паненкова и Косторная тоже прыгали всё во второй половины до квадовой революции. И сейчас девчонки смогли бы. Аделька, Мура и Акатик уж точно. А про юниорок я вообще молчу.
Да, что то не больно распрыгались. Насмотрелась на них на ГП. Ни че го, чтобы восхищало так как от Алины!
+10
-6
+4
Еще, конечно, историю Алина сделала скоростью собирания титулов - никто быстрее этого не делал и наверно уже не сделает. Некоторые пытаются противопоставить и возвеличивать долгие карьеры, но очевидно что великие таланты с чемпионскими характерами сами и быстро добиваются прогресса и побед, а не пережидают в ожидании везения и очереди.
Актуальный пример про прогресс и талант:
на ЮЧМ20
1 Andrei MOZALEV RUS 245.09 2 1
2 Yuma KAGIYAMA JPN 231.75 1 5
3 Petr GUMENNIK RUS 231.12 9 2
...
7 Adam SIAO HIM FA FRA 213.89 12 7
...
16 Ilia MALININ USA 195.97
Посмотрите кто как спрогрессировал, насколько улучшил результаты и будет понятно и про талант и как работал.
+3
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+2
Ответ Denis Travin
... Щербакову уже как сезон показывала все прыжковые в бонусе. Спросила бы у неё.
Так запретили же во второй половине после Алины, вы прямо сказочник.
+7
-5
+2
Ответ Ритт
Щербакова, Паненкова и Косторная тоже прыгали всё во второй половины до квадовой революции. И сейчас девчонки смогли бы. Аделька, Мура и Акатик уж точно. А про юниорок я вообще молчу.
так, как Загитова, с таким пламенем, никто бы не смог
+1
-1
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