Елизавета Туктамышева: «К сожалению, не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья💔»

Теги Илья Авербух Елизавета Туктамышева ледовые шоу Фигурное катание

Туктамышева не выступит на юбилейном шоу Авербуха из-за проблем со здоровьем.

Шоу хореографа и продюсера Ильи Авербуха, посвященное его 50-летию, пройдет в Москве 17 декабря. 

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья...

Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства...💔» – написала чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева

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13 комментариев
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Туктику здоровья.
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Здоровья Вам, Лиза.
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Ответ Lennuci
У Лизы ж у самой день рождения же 17го. B свой ДР Авербуха ублажать? Или уже отмечает вовсю?
Лиза записала видео, видно, что температура у неё.
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Здоровья Лизе!
Сейчас очень много людей болеет(
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Ответ БезызбежноНаКрасный
или беременность)
вот тебе и фотосессия..
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Ответ Таня Вершинина
по причине здоровья - это как??))
Заболела
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по причине здоровья - это как??))
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Оо, день рождения Лизы вот-вот, скорого выздоровления!
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