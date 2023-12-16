Елизавета Туктамышева: «К сожалению, не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья💔»

Туктамышева не выступит на юбилейном шоу Авербуха из-за проблем со здоровьем.

Шоу хореографа и продюсера , посвященное его 50-летию, пройдет в Москве 17 декабря.

«Дорогие друзья! К сожалению, я не смогу выступить на юбилее Ильи Авербуха по причине здоровья...

Жаль пропускать такой замечательный праздник, но таковы обстоятельства...💔» – написала чемпионка мира 2015 года .