Татьяна Тарасова: «Авербух продлил жизни десятки лучшим из лучших спортсменов. Он дал работу, которая делает их счастливыми»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России Р-Спорт ледовые шоу Фигурное катание

Татьяана Тарасова заявила, что не может представить фигурное катание без Ильи Авербуха.

«Зачем представлять фигурное катание без Авербуха? Чтобы все спортсмены, которые у него катаются, остались без работы в такое нелегкое время?

Илья делает большое дело. У меня тоже был театр, который просуществовал 14 лет. Илья ставит спектакли без конца, и он счастлив от этого. И мы счастливы, что человек из нашего спорта вышел в режиссеры и балетмейстеры своего театра.

Я видела все постановки и могу сказать, что он большой художник. Он развивается, и мне это очень приятно. Человек продлил жизни десятки лучшим из лучших спортсменов, олимпийским чемпионам. Он дал работу, которая делает их счастливыми.

Каждый спортсмен спокоен после завершения карьеры, что если он будет интересным, то его возьмут в это шоу», – сказала Тарасова. 

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5 комментариев
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Авер всемогущий. Жизнь продлевает))))))
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Если есть спрос и самоокупаемость, то замечательно.
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Продлил жизнь)) Ну ладно. Авербух конечно гений. Здоровья ему. Но есть две проблемки. Первая проблемка- из спорта в шоу драпают действующие спортсмены раньше времени. Вторая проблемка- бюджет не резиновый, ввиду чего существенно сокращается жизнь всех остальных. А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо😁
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Тарасова: «Авербух продлил жизни десятки лучшим... --- Наверное, десяткАМ. И не продлил жизни, а дал работу.
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