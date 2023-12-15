Авербух об участии Костомарова в шоу: «Не хочу говорить, что Роман выйдет на лед на коньках, но зрители его увидят. Для меня это очень важно»

Авербух сообщил, что Роман Костомаров примет участие в его юбилейном шоу 17 декабря.

– Вы проанонсировали участие в гала-шоу Романа Костомарова. О чем подумали, когда пару дней назад он впервые после ампутаций провел тренировку на льду?

– Начнем с того, что Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно. Рома и его жена Оксана Домнина – мои близкие друзья.

А возвращаясь к вопросу... У меня другой эпизод перед глазами. Наша первая встреча после выписки из больницы. Когда с Лизой приехали к Роме домой, и он вышел к нам на протезах. Момент был очень волнительный. И для него, и для меня.

Но мы быстро сломали этот барьер. Рома невероятно волевой. Я, как и все, восхищаюсь его мужеством, силой духа. Тем, как он в тяжелейшей ситуации мотивирует себя и свою семью, – сказал хореограф и продюсер .

Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»