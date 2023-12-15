Авербух об участии Костомарова в шоу: «Не хочу говорить, что Роман выйдет на лед на коньках, но зрители его увидят. Для меня это очень важно»

Теги Роман Костомаров Илья Авербух ледовые шоу Фигурное катание

Авербух сообщил, что Роман Костомаров примет участие в его юбилейном шоу 17 декабря.

– Вы проанонсировали участие в гала-шоу Романа Костомарова. О чем подумали, когда пару дней назад он впервые после ампутаций провел тренировку на льду?

– Начнем с того, что Рома действительно будет с нами 17 декабря. Не хочу говорить, что он выйдет на лед на коньках. Но зрители его увидят. Для меня это очень важно. Рома и его жена Оксана Домнина – мои близкие друзья.

А возвращаясь к вопросу... У меня другой эпизод перед глазами. Наша первая встреча после выписки из больницы. Когда с Лизой приехали к Роме домой, и он вышел к нам на протезах. Момент был очень волнительный. И для него, и для меня.

Но мы быстро сломали этот барьер. Рома невероятно волевой. Я, как и все, восхищаюсь его мужеством, силой духа. Тем, как он в тяжелейшей ситуации мотивирует себя и свою семью, – сказал хореограф и продюсер Илья Авербух

Роман Костомаров начал тренироваться на льду: «Я учусь заново. Первые шаги увидит вся страна»

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11 комментариев
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Контракт все же придется отработать, добавил Илья
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Не хотелось бы обижать Костомарова, но на его месте надо отказываться от таких ярморочных выступлений .
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Костомаров герой для себя и своей семьи. Спасибо Навке за помощь.
Зачем делают из него народного героя, это, мягко говоря, странно.
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Авербух слышал /нет про увлечение Петра 1-го Кунсткамерой ? Там он собирал разные диковинки....
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+3
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Почему-то вспоминаются компрачекосы Гюго.
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Ответ Olga.t
Костомаров герой для себя и своей семьи. Спасибо Навке за помощь. Зачем делают из него народного героя, это, мягко говоря, странно.
Деньги рубить на восторженной публике. Участие Костомарова = сразу надбавка к цене.
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Авербух не мог упустить такую возможность - срубить побольше денег на жалостливой публике
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Надо ли это... Рома конечно герой, но все же.
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Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Vasily Ivanov
Авербух слышал /нет про увлечение Петра 1-го Кунсткамерой ? Там он собирал разные диковинки....
И роман Гюго" Человек, который смеется"
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Позор аверу, пиарится и зарабатывать на К, уже получается пртипиар!
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