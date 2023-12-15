«Линичук – глыба, большое имя в мире танцев. Это большая честь, что у нас получилось привезти ее из США». Рудковская о тренере

Яна Рудковская назвала тренера Наталью Линичук «глыбой» в танцах на льду.

67-летняя Линичук возглавила отделение танцев в академии «Ангелы Плющенко», официальное открытие прошло сегодня. В этом году специалист вернулась в Россию из США.

«Открытие затянулось на год. Было сложно. Я была во главе стройки. Евгений (Плющенко) занимался надзором. Было сложно построить тем людям, которые в спорте и шоу‑бизнесе.

Мы не думали, что это затянется на три года. Сложностей было очень много. Нам не давали тепло и электричество. Нам удалось пройти до конца этот путь. Построили на частные деньги, мы инвестировали уже во второй дворец спорта.

Евгений мечтал, чтобы были все виды фигурного катания. Открыли официально отделение танцев. Линичук – глыба, большое имя в мире танцев. Для нас это большая честь, что у нас получилось привезти ее из Америки», – сказала супруга Плющенко и совладелец академии Яна Рудковская.