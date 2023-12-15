«Линичук – глыба, большое имя в мире танцев. Это большая честь, что у нас получилось привезти ее из США». Рудковская о тренере

Теги Наталья Линичук Евгений Плющенко сборная России танцы на льду Яна Рудковская Академия Плющенко Фигурное катание

Яна Рудковская назвала тренера Наталью Линичук «глыбой» в танцах на льду.

67-летняя Линичук возглавила отделение танцев в академии «Ангелы Плющенко», официальное открытие прошло сегодня. В этом году специалист вернулась в Россию из США.

«Открытие затянулось на год. Было сложно. Я была во главе стройки. Евгений (Плющенко) занимался надзором. Было сложно построить тем людям, которые в спорте и шоу‑бизнесе.

Мы не думали, что это затянется на три года. Сложностей было очень много. Нам не давали тепло и электричество. Нам удалось пройти до конца этот путь. Построили на частные деньги, мы инвестировали уже во второй дворец спорта.

Евгений мечтал, чтобы были все виды фигурного катания. Открыли официально отделение танцев. Линичук – глыба, большое имя в мире танцев. Для нас это большая честь, что у нас получилось привезти ее из Америки», – сказала супруга Плющенко и совладелец академии Яна Рудковская.

7 комментариев
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Хорошо, если все сложится у Линичук с работой в АП, хочется увидеть конкуренцию в российских танцах. Многие пишут о сложном характере Натальи, о возможном непонимании с Яной, но будем надеяться, что конфликта не случится, все найдут общий язык.
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Рудковские уже себе в заслугу ставят приезд Натальи в Россию. Она сюда приехала ещё вначале года по своим причинам и хотела бы здесь поработать, но предложений не было. Предложили, пригласили, теперь время покажет, что из этого получится в спортивном и творческом плане.
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Какая глыба! Какой матёрый человечище!
©В.И.Ленин
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Она лично ее привезла. Пипец
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Линичук в Америке работала тренером - знания есть - может что-то и получится.
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Бывают же талантливые женщины! И дерматолог, и продюссер, и тренер, и прораб)))
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Как-то странно везли, она вроде с начала года в Москве, а сейчас - две недели и новый год.
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